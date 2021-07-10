«السياحة»: تحديث قاعدة بيانات العاملين بالقطاع لمساندتهم فى الأزمات

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، بدء طباعة الكارنيهات الأمنية للعاملين في المنشآت الفندقية طبقًا لمنظومة قاعدة البيانات للعاملين بالفنادق، حيث طالبت الغرفة من الفنادق إدخال بيانات العاملين لديها على برنامج قاعدة البيانات التي تتضمن صورة حديثة للعامل، بالإضافة إلى كافة بياناته الشخصية، وتحديث أي بيانات خاصة للعامل.

وطالبت الغرفة من الفنادق بتحري الدقة عن إدخال بيانات العاملين حتى لا تتطلب أي تعديل بالبيانات الخاصة بهم، حيث أن أي تعديل سيكلف الفندق تكاليف إضافية لإعادة الطباعة ومصاريف التعديل.

يشار إلى أن إجراء تعديل وتحديث بيانانات العاملين بالقطاع السياحي تقوم به حاليًا كافة الغرف السياحية، وذلك لإنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالقطاع، حيث من خلال تكرار الأزمات السياحية على مدار السنوات الماضية تبين عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة وحقيقية لإجمالي العاملين بمختلف فئات العمل بالقطاع السياحي، مما يحول دون المحافظة على حقوق الكثير منهم وتقديم الدعم المادي لمستحقيه والوقوف بجانبهم في وقت الأزمات السياحية في ظل تعثر بعض المستثمرين وأصحاب المنشآت والشركات عن الالتزام بسداد مستحقات العاملين.

ويشار إلى أن معظم العاملين بالقطاع السياحي والفندقي لا يكون لهم أي موارد مالية ثابته خلال الأزمات السياحية مما يؤدي في أغلب الأحيان إلى توقف دخولهم وترك الكثير منهم العمل بالمجال السياحي، مما يؤدي إلى فقد سوق العمل السياحي المصري العمالة المدربة وصعوبة توفير البديل الكفء عند استئناف الحركة السياحية.

ولهذا يعمل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مع أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، على تحديث بيانات العاملين لإنشاء صندوق جديد لدعم العاملين بالشركات والمنشآت الفندقية والسياحية، وغيرها من الفئات العاملة في القطاع السياحي حال حدوث أزمات سياحية.