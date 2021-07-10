«التضامن» تعلن إجراءات وشروط حصول الطفل على 200 جنيه شهريا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن منحة الطفل تحصل عليها كل سيدة حامل أو لديها طفل أقل من سنتين وقيمتها 200 جنيه لكل طفل، وفقًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية، ضمن برنامج "الألف يوم الأولى من الحياة للحفاظ على صحة الأم والطفل"، حيث تعاني 48٪ من النساء المستهدفات من سوء التغذية؛ لذا تقدم الوزارة دعمًا عينيًا لهن يحتوى على حزمة من الأطعمة، وأيضًا لخفض نسبة التقزم والأنيميا لدى الأطفال وسوء وبلغ عدد الأسر المستفيدة منها ما يقارب من 42 ألفًا.

وأضافت الوزارة، أن 75٪ من الكروت الصادرة للدعم النقدي للسيدات فى تكافل، ويصل عدد الأسر التى تحصل على بطاقات تكافل لعدم وجود سيدات كالزوج الأرمل ومعه الأولاد إلى 24٪.



وأوضحت الوزارة عبر وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم أيضًا منح معاش للأطفال الذين تقل أعمارهم من (18) سنة، وتحدد القيمة وفقاً لعدد الأطفال، بالإضافة إلى منحة دراسية شهرية لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعاش بشرط انتظامهم بالتعليم الأساسي حتى المتوسط بحد أقصى (200) جنيه شهريًا لمدة (8) أشهر من أكتوبر إلى مايو من كل عام دراسي.

إجراءات الحصول على الخدمة

​يقدم طلب الحصول على المعاش بعد استيفاء بياناتها بوحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة.

أما الفئات المستحقة هي:

الأطفال الأيتام أو مجهولي الأب أو الأبوين.

أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت.

أطفـال المسجون لمدة لا تقل عن (3) سنـوات.



جدير بالذكر، أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد صرحت إن الوزارة ترعي ما يقرب من 428 ألف يتيم بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة، من خلال 520 مؤسسة رعاية أيتام وكريمي النسب بها 10 ملايين طفل يتيم، لافتة إلى أن التنسيق في الفترة السابقة كان يتركز على الحماية الاجتماعية.