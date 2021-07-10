السبت 10 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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فن

الأحد المقبل.. العرض المسرحى ليلتكم سعيدة على خشبة المسرح القومى

مسرحية ليلتكم سعيدة
مسرحية ليلتكم سعيدة

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح الأحد المقبل الموافق ١١ يوليو الجاري على المسرح القومي بالعتبة العرض المسرحي " ليلتكم سعيدة " عن قصة "مطربة الكورس ” لأنطون تشيكوف ، من كتابة و إخراج خالد جلال ، حيث يستمر العرض حتى ١٨ من شهر يوليو الجاري في تمام الثامنة مساء .


و "ليلتكم سعيدة" تم تقديمه العام الماضي ضمن مبادرة "اضحك - فكر - اعرف" التي قدمتها فرقة مسرح المواجهة والتجوال مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح لتقديم ١٠ مسرحيات  لقصص قصيرة تم  مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون  تشيكوف ،  في إطار مبادرة " خليك في البيت - المسرح بين ايديك " ، و التي قدمتها وزارة الثقافة المصرية لتقديم المنتج الثقافي على قناة وزارة الثقافة  على موقع YouTube ، حيث   كان العرض من أعلى العروض مشاهدة على قناة وزارة الثقافة المصرية.  

 

"ليلتكم سعيدة "من بطولة محمد على رزق ، مريم السكرى،بسنت صيام،مروة عيد ، ألحان المهدي ، نديم هشام ،ملابس هالة الزهوي،ديكور عمرو عبدالله ، مخرج منفذ علا فهمي ، العرض عن قصة مطربة الكورس لتشيكوف، من كتابة و إخراج  خالد جلال.

 

وكان قد أعلن البيت الفني للمسرح عن تقديم العرض المسرحي سيدة الفجر من تأليف الكاتب الأسباني أليخاندرو كاسونا، و من إخراج أسامة رؤوف والذي تجرى بروفاته النهائية حاليا استعدادا لافتتاحه خلال أيام على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة .

 

تدور أحداث  العرض في إطار من الغموض  حول سيدة غريبة  تزور قرية في أحد الليالي، تؤدي زيارتها إلى  تحول كبير في حياة أهل القرية، و تتوالى الأحداث .

 

"سيدة الفجر " بطولة نشوى إسماعيل ، مي رضا ، مجدي شكري.  بدور ، وفاء عبد السميع ، خالد  يوسف ، مصطفى عبد الفتاح، راندا جمال ، موسيقى هاني شنودة، ديكور عمرو الأشرف، أزياء شيماء محمود.

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