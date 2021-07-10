الأحد المقبل.. العرض المسرحى ليلتكم سعيدة على خشبة المسرح القومى

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح الأحد المقبل الموافق ١١ يوليو الجاري على المسرح القومي بالعتبة العرض المسرحي " ليلتكم سعيدة " عن قصة "مطربة الكورس ” لأنطون تشيكوف ، من كتابة و إخراج خالد جلال ، حيث يستمر العرض حتى ١٨ من شهر يوليو الجاري في تمام الثامنة مساء .



و "ليلتكم سعيدة" تم تقديمه العام الماضي ضمن مبادرة "اضحك - فكر - اعرف" التي قدمتها فرقة مسرح المواجهة والتجوال مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح لتقديم ١٠ مسرحيات لقصص قصيرة تم مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف ، في إطار مبادرة " خليك في البيت - المسرح بين ايديك " ، و التي قدمتها وزارة الثقافة المصرية لتقديم المنتج الثقافي على قناة وزارة الثقافة على موقع YouTube ، حيث كان العرض من أعلى العروض مشاهدة على قناة وزارة الثقافة المصرية.

"ليلتكم سعيدة "من بطولة محمد على رزق ، مريم السكرى،بسنت صيام،مروة عيد ، ألحان المهدي ، نديم هشام ،ملابس هالة الزهوي،ديكور عمرو عبدالله ، مخرج منفذ علا فهمي ، العرض عن قصة مطربة الكورس لتشيكوف، من كتابة و إخراج خالد جلال.

وكان قد أعلن البيت الفني للمسرح عن تقديم العرض المسرحي سيدة الفجر من تأليف الكاتب الأسباني أليخاندرو كاسونا، و من إخراج أسامة رؤوف والذي تجرى بروفاته النهائية حاليا استعدادا لافتتاحه خلال أيام على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة .

تدور أحداث العرض في إطار من الغموض حول سيدة غريبة تزور قرية في أحد الليالي، تؤدي زيارتها إلى تحول كبير في حياة أهل القرية، و تتوالى الأحداث .

"سيدة الفجر " بطولة نشوى إسماعيل ، مي رضا ، مجدي شكري. بدور ، وفاء عبد السميع ، خالد يوسف ، مصطفى عبد الفتاح، راندا جمال ، موسيقى هاني شنودة، ديكور عمرو الأشرف، أزياء شيماء محمود.