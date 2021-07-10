السبت 10 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يحيل المسئولين عن تكرار الكسورات بخط طرد محطة الكرور للنيابة

إصلاح الكسر المفاجئ
إصلاح الكسر المفاجئ في خط الطرد

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إحالة المسئولين في الهيئة القومية وشركتي مياه الشرب والصرف الصحى والمقاولون العرب للنيابة العامة؛ بسبب تكرار حدوث الكسورات في هذا الخط الرئيسي، والذي كان آخرها الأسبوع الماضي 30 يونيو المنقي بنفس الموقع، على الرغم من التشديد على ضرورة التعامل بحرفية وجودة عالية في أعمال الإصلاح.

جاء ذلك فور الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ في خط الطرد الرئيسي لمحطة رفع الصرف الصحي رقم 11 بالكرور، وإعادة تشغيل وضخ مياه الشرب.

وأشار محافظ أسوان إلى أن تكرار الكسورات المفاجئة تتسبب في انقطاع مياه الشرب عن مناطق وأحياء عديدة واقعة على طريق السادات، وبالتالي حدوث معاناة للمواطنين خاصة في ظل عدم تدبير احتياجاتهم من المياه.

وكشف محافظ أسوان، عن أنه سيتم استعجال توفير الاعتمادات المالية اللازمة من وزارة الإسكان لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد خط الطرد بالكامل طبقًا للدراسة العلمية التي تم وضعها، حيث يعتبر ذلك حل جذرى لإنهاء هذه المشكلة التي تؤرق أهالي المناطق المتضررة، وفي مقدمتها منطقة الكرور.

وناشد االمواطنين من أصحاب المنازل التي تقع في مسار الخط بضرورة التعاون مع الجهات المختصة لتحقيق الصالح العام وللإسراع في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، ولاسيما أن المحافظة ستتكفل بتقديم كافة التعويضات وأوجه الدعم لأي أسرة تتضرر أثناء تنفيذ الإحلال والتجديد لخط الطرد. 

جدير بالذكر، أنه ورد بلاغ لغرفة عمليات المحافظة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بحدوث كسر في خط الطرد للصرف الصحي ٦٠٠ مللي والرابط بمحطة رقم ١١ أمام الشرطه العسكرية بالكرور، وبناءً عليه تم قطع مياه الشرب عن المناطق والأحياء الواقعة بطريق السادات.

وأمر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بسرعة الدفع بالأطقم الفنية لشركة المقاولون العرب والحماية المدنية وشركة مياه الشرب و الصرف الصحي، حيث تم  شفط المياه بالكامل من منطقه الكسر، وجاري أعمال الإصلاح.

ووجه محافظ أسوان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدفع فناطيس و سيارات مياه للمناطق المتضررة لتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب لحين الانتهاء من أعمال الأصلاح.

أسوان مياه الشرب لنيابة العامة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مواطن

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