الجمعة 09 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مركز الداخلة يطمئن على جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة

الدكتور نبيل حنفى
الدكتور نبيل حنفى

تفقد الدكتور نبيل حنفى رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، لجان امتحانات الثانوية العامة بالمركز، يرافقه أحمد حسين مدير عام الإدارة التعليمية بالداخلة؛ للتأكد من جاهزيتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والتى ستبدأ غدا السبت.

واطمأن رئيس مركز الداخلة على توفير التيسيرات ووسائل الراحة للطلاب داخل وخارج اللجان ووصول أجهزة التكييف ومبردات المياه لجميع اللجان، مؤكدا الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية ومنع التزاحم أثناء دخول وخروج الطلاب، متمنيا لجميع الطلاب النجاح والتفوق.

كما تفقد استراحات المراقبين لامتحانات الثانوية العامة للتأكد من جاهزيتها وتوفير جميع وسائل الراحة لهم.

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، صباح الجمعة، أن قطاع التعليم بالمحافظة جاهز ومستعد لخوض امتحانات الشهادة الثانوية العامة بالإدارات التعليمية الخمس.

 

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رئيس مركز مدينة الداخلة بالمرور لجان امتحانات الثانوية العامة الاجراءات الاحترازية أجهزة التكييف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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