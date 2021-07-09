عشية امتحانات الثانوية العامة.. رسالة من الوزير للطلاب: «نتمنى لكم تحقيق أحلامكم»

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رسالة إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وقال الوزير، خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: «أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع إتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر بإذن الله».

جدير بالذكر، أن يبدأ امتحان طلاب الثانوية العامة، فى المواد التي تضاف للمجموع اعتبارا من يوم 10 يوليو الجاري وحتى 2 أغسطس المقبل.

ويتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة

جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات