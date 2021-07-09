«كأنها عزبة».. محمد عزمى يكشف تفاصيل إقالته من «الحركة الوطنية»

قال محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأمين العام المساعد المفصول من حزب الحركة الوطنية المصرية، إن إسقاط عضويته وعدد آخر من زملائه جاء بقرار أحادي من رئيس الحزب يوم 26 يونيو، وبما يخالف اللائحة الداخلية للحزب.

وأضاف «عزمي» خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، أنه طبقًا للائحة الحزب الداخلية إسقاط العضوية اختصاص أصيل للأمانة العامة للحزب ولها أن تلجأ للجنة الشئون القانونية.