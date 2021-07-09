الجمعة 09 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

غدًا.. نانسى عجرم تطرح أغنيتها الجديدة «على شانك»

نانسي عجرم
نانسي عجرم

أعلنت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أنها ستطرح أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم "على شانك"، غدًا السبت، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتتعاون نانسي عجرم في أغنية "على شانك" مع كل من الشاعر الغنائي شادي نور، والمحلن بلال سرور، والموزع الموسيقي هاني يعقوب.

وكانت أغنية "على شانك" تحمل اسم "حبك سفاح" واستقرت نانسي عجرم على هذا الاسم بعد عدد من المناقشات مع صناع الأغنية.

 

وطرحت نانسي عجرم مؤخرًا بوسترات ألبومها الجديد الذي يحمل اسم نانسي 10، وانتشرت الصور في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت تمهيدًا لطرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

 

وأجلت نانسي عجرم طرح أغنية "سهرة صباحي" على طريقة الفيديو كليب والتي كانت ضمن أغنيات ألبوم "نانسي 10" واستقرت على طرحها بشكل منفرد عقب طرح أغنيات الألبوم بشكل كامل.

 

وتعاونت نانسي عجرم في أغنية "سهرة صباحي" مع كل من الشعر الغنائي أحمد ماضي والملحن زياد برجي والموزع الموسيقي هادي شرارة، تم تصوير الكليب الخاص بالأغنية على أحد الشواطئ بالقرب من البحر وتدور فكرة الأغنية عن الشعور بالوحدة والبحث عن شريك الحياة.

 

آخر أعمال نانسي عجرم الغنائية

وطرحت نانسي عجرم خلال الأيام الماضية أغنية بعنوان "بدي حدا حبو"، على موقع يوتيوب، وهي ضمن أغنيات ألبومها الجديد الذي تقوم بطرح أغنياته بشكل متتالٍ علي قناتها على يوتيوب.

 

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