الجمعة 09 يوليو 2021
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اقتصاد

«المشاط» تنعى جيهان السادات: دفاعك عن حقوق المرأة خالدة فى ذاكرة الوطن

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

نعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل أنور السادات الذي توفتها المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وقالت وزيرة التعاون الدولي في تغريدة لها على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، "‏بكل مشاعر الحزن والأسى، ننعى السيدة جيهان السادات، سيدة مصر الأولى سابقًا، وزوجة الشهيد البطل الرئيس محمد أنور السادات. ستظل خدماتك الجليلة لمصر ودفاعك عن حقوق المرأة خالدة في ذاكرة الوطن، وستظلين نموذجًا مشرفًا لسيدات مصر، إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله ربنا يرحمك".

وتوفيت جيهان السادات قرينة الرئيس أنور السادات، عن عمر ناهز 87 عاماً بعد صراع مع المرض، وعلق محمد أنور السادات، أحد أفراد عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أمس، على الحالة الصحية لجيهان السادات قائلا: "إنها أصيبت بمرض منذ أكثر من سنة ونصف أو سنتين، وكانت تعالج بالخارج لفترة وعادت إلى مصر، وكانت تتلقى العلاج في أحد المراكز الطبية وعلى مدى الأسبوعين الماضيين لم تكن على ما يرام، وكانت الحالة حرجة والزيارات تكاد تكون ممنوعة وهى ليست كورونا".

 

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى وفاة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة والذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس، صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وتقدم الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مشيعي جثمان جيهان السادات قرينة الرئيس المصري الراحل أنور السادات في جنازة عسكرية.

وانطلقت الجنازة من منطقة المنصة بمدينة نصر شرق القاهرة، وهي نفس المنطقة التي دفن فيها جثمان زوجها الراحل، وشارك فيها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزير الدفاع وكبار رجال الدولة والحكومة المصرية.

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رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي جيهان السادات وفاة جيهان السادات الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس محمد أنور السادات

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وائل لطفي

جيهان السادات.. السيدة التى دفعت ثمن ذكائها

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