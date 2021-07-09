مباحثات هاتفية بين ولى العهد السعودى والرئيس التونسى

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مباحثات هاتفية مساء اليوم، بحثا خلالها العلاقات التاريخية بين البلدين وتطوير التعاون الثنائي بينهما، فيما أعرب ولي العهد السعودي، عن استعداد المملكة العربية السعودية لدعم تونس في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية في بيانٍ لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "جرت، مساء اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد، بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية".

وأضاف البيان: "مثّلت هذه المحادثة فرصة لاستعراض روابط الأخوة التاريخية القائمة بين البلدين وللتأكيد على الإرادة المشتركة في مزيد تطوير علاقات التعاون الثنائي المتينة والارتقاء بها إلى أعلى المراتب خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين".

وأوضحت الرئاسة التونسية في بيانها، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعرب بالمناسبة، عن استعداد المملكة العربية السعودية، لتمكين تونس من كلّ ما تحتاجه من لقاحات وتجهيزات طبية وغيرها من المعدات الضرورية لمواجهة جائحة كوفيد 19 في أسرع الأوقات.

من جانبه، أعرب رئيس تونس عن فائق تقديره وشكره للدعم السعودي في هذا الظرف الوبائي الدقيق، كما حمّل ولي العهد السعودي، نقل تحياته الأخوية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتمنياته له بموفور الصحة وللشعب السعودي الشقيق بدوام نعمة النماء والاستقرار.

انهيار المنظومة الصحية في تونس

وفي وقتٍ سابق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية، أن الوضع الصحي "كارثي"، والمنظومة الصحية "انهارت".

وأضافت في تصريحات صحفية مساء أمس الخميس، أن "نسق تسجيل الإصابات ارتفع بصفة مهولة، والمنظومة الصحية انهارت للأسف".

وقالت نصاف بن علية إن "الوضعية الصحية كارثية، خاصة في ظلّ التحوّر الذي يشهده فيروس كورونا، وهو المتسبب في الموجات المختلفة".