السبت 10 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

الضحية الثالثة فى أسبوع.. غرق شاب بشاطئ الفنار شرق الإسكندرية

غريق شاطئ الفنار
غريق شاطئ الفنار بالإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية حالة غرق جديدة، حيث لقى شاب مصرعه غرقًا، اليوم الجمعة، بشاطئ الفنار2  بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير المتطوعين، أن الشاب يدعى محمد عاطف حسن العروج، يبلغ من العمر 20 سنة، من محافظة القليوبية، حيث غرق صباح اليوم بشاطئ الفنار 2 بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية.

وأوضح«المالحي» لـ«الدستور»، أن أهل الغريق  متواجدون على الشاطئ، وهناك 6 غواصين الآن من غواصين الخير فى الشاطئ، مشيرًا إلى أنه إذا لم يظهر الغريق حتي الصباح سيتم الإمداد بعدد آخر من الغواصين بقيادته وبمعدات وتنكات للبحث؛ لأن الجثمان ما زال تحت الماء.

وأشار إلى أن الشاب كان مع أصدقائه، ونزلوا جميعًا للسباحة في مياه البحر، حيث خرج أصدقائه، وانتظروه عند الشمسية ولكنه لم يخرج من المياه، وبحثوا عنه منذ الصباح ولكن لم يتمكنوا من العثور عليه.

وأكد أن البحر في هذه المنطقة ليس مرتفع بسبب وجود حواجز، لكن الشاب ليس متمكن من السباحة، لذلك قد يكون جرفه التيار وهو لا يعرف العوم، لافتًا أن الغواصين يبحثون عن الجثمان، الذي من المرجح ظهوره الغد أو بعد غدًا على الأكثر.

غرق شابين غرب الإسكندرية

وفي وقت سابق، شهدت شواطئ الإسكندرية غرق شابين، أحدهما بشاطئ إحدى قرى الساحل الشمالي، والآخر بشاطئ أبو تلات غرب الإسكندرية.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، جثمان غريق شاطئ  أبو تلات بحي العجمي غرب الإسكندرية، بعد ظهور جثمان الغريق على سطح المياه، كما انتشلت قوات الإنقاذ النهري فجر اليوم جثمان شابً لقي مصرعه غرقًا، بإحدى شواطئ القرى السياحية بالساحل الشمالي بمحافظة الإسكندرية، بعد أن ابتلعته الأمواج منذ عصر الأحد.

وأكد الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير المتطوعين، أنه تواجد بشاطئ  أبو تلات 4 غواصين متطوعين للتعاون مع فريق الإنقاذ النهري، حيث ظهر الغريق محمد حلمي ١٨ سنة، الذي لقى مصرعه غرقًا بشاطئ أبو تلات بنطاق حي العجمي غرب الإسكندرية، على سطح المياه وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشاله وإخراجه من المياه لتتعرف عليه أسرته.

كما انتشلت قوات الإنقاذ النهري فجر اليوم جثمان شابً يُدعى أحمد محمد يسرى، 18عامًا، لقي مصرعه غرقًا، بأحدى شواطئ القرى السياحية بالساحل الشمالي بمحافظة الإسكندرية، بعد أن ابتلعته الأمواج.

الإسكندرية غواصين قائد غواصين الخير غرق شاب شاطئ الفنار

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وائل لطفي

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