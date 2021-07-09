«التضامن» تعلن عدد المستفيدين من الدعم النقدى بالإسكندرية والإسماعيلية

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل" في الإسكندرية بلغ 47,397 أسرة وبلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج "كرامة" 45,404، بإجمالي 92,801 أسرة بقيمة 1,216,628,265، فيما بلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدي "تكافل" فى محافظة الإسماعيلية 22,149 أسرة، وبلغ عدد المستفيدين من "كرامة" 20,839 بإجمالي 42,988 وبتكلفة 576,798,165.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم استهداف الأسر غير منتظمة الدخل، فى «تكافل» ولا تمتلك أكثر من نصف فدان أو سيارة أو عقار غير الذى يسكن فيه، والزوج غير مسافر للخارج، ولا يمتلك الزوج أو الزوجة معدات ثقيلة، ولا يمتلك الزوج أو الزوجة أو أحد الوالدين لـ٣ رءوس ماشية أو ١٠ أغنام فأكثر أو ملكية أو شراكة لصاحب البطاقة فى مشروع تجارى يساوى أو يزيد تقدير الدخل عن ضعف قيمة المساعدة، أما برنامج «كرامة» فيستهدف فئات فردية أخرى محدودة الدخل من خلال تقديم دعم نقدى غير مشروط، بحيث يستهدف الأيتام والأشخاص المسنين الذين تجاوزوا ٦٥ عامًا وكذلك العاجزين عن العمل بنسبة ٥٠٪ فأكثر.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس أوصى بدعم طلاب الجامعات من الفئات الأولى بالرعاية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غبر القادرين حتى لا يحرم أحد من المزايا التعليمية بسبب فقره أو إعاقته.

وأضافت فى تصريحات، أنه سيتم مساعدة الطلاب فى الحصول على أجهزة تعويضية وسماعات أو أجهزة لاب توب ناطقة حتى لا يحرك ذوي الإعاقات الشديدة من التعليم.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تفعيل الموقع الإلكتروني للوزارة لاستعلام المواطنين عن أسماء المقبولين عن تكافل وكرامة بالرقم القومي، فى خطوة تستهدف التيسير على المواطنين عن أسمائهم او مساعدتهم فى تقديم شكاوى إلكترونية.