أمريكا تدرس خفض عدد دبلوماسييها فى سفارتها بكابول

قال مسئولون أمريكيون، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تدرس خفض عدد دبلوماسييها في سفارتها بكابول.

حيث نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسئولين أمريكيين، أن سفارة واشنطن بكابول ستخفض عدد المتعاقدين الأفغان وآخرين.

وأفادت صحيفة ‏وول ستريت جورنال، أن واشنطن تفكر بتشكيل قوة رد سريعة في أفغانستان لحالات الطوارئ.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، إن 31 أغسطس سيكون تاريخ انتهاء انسحاب قوات بلاده من أفغانستان، مضيفًا أن واشنطن "حققت أهدافها" في مكافحة التهديد الإرهابي.

وأعرب عن ثقته في قدرة الجيش الأفغاني للتصدي لحركة الطالبان، التي تحاول استغلال الانسحاب الأمريكي والتوسع عبر مجموعة من المناطق.