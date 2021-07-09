الجمعة 09 يوليو 2021
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الدين لله

أكدوا وجود تخفيضات تصل لـ 50%

جناح «الإفتاء» بمعرض الكتاب: نحن الأكثر مبيعًا والإصدارات نفدت

الإفتاء معرض الكتاب
الإفتاء معرض الكتاب

شهد جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الأسبوع الأول من افتتاحه أمام الجمهور، إقبالًا ملحوظًا من رواد المعرض في ظل الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية؛ حفاظًا على السلامة العامة للزوار والعاملين.


من جهته أكد محمد فايد، مدير الإصدارات بدار الإفتاء المصرية، زيادة نسبة إقبال الجمهور على شراء إصدارات دار الإفتاء المصرية عبر جناحها الخاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيرًا إلى أن جناح دار الإفتاء يعد الأكثر مبيعًا بشهادة الجميع.


وأضاف أن هناك العديد من الإصدارات نفدت بالفعل من جناح المعرض؛ نظرًا لإقبال الزوار على شرائها، وفي مقدمتها كتاب "فتاوى النوازل" الذي يقدم إجابات ومعالجة شرعية وإفتائية للمستجدات التي تتعلق بوباء كورونا وغيره من المستجدات.


ولفت إلى أن هناك إصدارات أخرى قد أوشكت على النفاد، منها كتب: فتاوى المرأة، وفتاوى الشباب، والمعاملات المالية، وكذلك الإصدارات الخاصة بأحكام الجنائز والمقابر وضوابط الاختيار الفقهي.


وعن الكتب التي حظيت بإقبال جماهيري كبير قال فايد: إن كتاب "دقيقة فقهية" للدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لفضيلة المفتي، شهد إقبالًا كبيرًا من قِبل الجمهور بأجزائه الثلاثة.


وأوضح مدير الإصدارات بدار الإفتاء أن هذا الإقبال الجماهيري يرجع إلى التنوع الكبير للإصدارات التي تقدمها الدار في جناحها، ومواكبتها للكثير من الأمور والأحداث الجارية والمعاصرة التي تشغل أذهان الناس، هذا بالإضافة إلى انخفاض الأسعار والتخفيضات الكبيرة التي يقدمها جناح الدار لرواده، والتي تصل إلى 50% على بعض الإصدارات، خاصة لطلبة العلم الشرعي، فضلًا عن الهدايا القيمة التي يقدمها جناح دار الإفتاء لرواده.


جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية تشارك بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، حيث تعرض إصداراتها في صالة 4 جناح B41.

معرض الكتاب جناح الإفتاء دار الافتاء المصرية اقبال الجمهور محمد فايد

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