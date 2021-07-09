مركز أمريكى: متلقو لقاح كورونا لا يحتاجون إلى ارتداء الكمامات

كشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأمريكا أن المدرسين والطلاب الذين تم تلقيحهم بواسطة لقاح فيروس (كورونا) المستجد، ليسوا بحاجة إلى ارتداء الكمامات داخل المباني المدرسية في إطار تخفيف ضوابط الوقاية من الفيروس المستجد.

تأتي التغييرات وسط حملة تطعيم وطنية للأطفال ممن تقل أعمارهم عن 12 عاما فى الولايات المتحدة، ومؤهلين للحصول على اللقاحات، فضلاً عن الانخفاض الكلي في حالات دخول المستشفى والوفيات الناجمة عن فيروس (كورونا) المستجد.

وقالت الدكتورة إيرين شاوبر شاتز رئيسة الفريق البحثي في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الذي يعد توصيات مصممة للحفاظ على سلامة الأمريكيين، "نحن في مرحلة جديدة من الوباء ونحن جميعًا متحمسون.. لذلك، فقد حان الوقت لتحديث التوجيهات فيما يتعلق بضوابط الوقاية من فيروس"كورونا" واستخدام الكمامات".

وأشار الباحثون إلى أنه في بعض أكبر المناطق التعليمية في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يستمر ارتداء الأقنعة على نطاق واسع هذا الخريف، ففي مدارس ديترويت العامة، سيُطلب من الجميع ارتداء قناع ما لم يتم تطعيم كل فرد في الفصل، كما ستطلب فيلادلفيا من جميع طلاب المدارس العامة والموظفين ارتداء أقنعة داخل المباني، حتى لو تم تطعيمهم. لكن الأقنعة لن يتم إجبارها في مدارس هيوستن، وأشاد مركز السيطرة على الأمراض مرارًا وتكرارًا بهذه المتطلبات.