اليابان تسجل 2278 إصابة بكورونا و17 وفاة

أعلنت السلطات الصحية في اليابان، اليوم الجمعة تسجيل 2278 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو ثالث يوم على التوالي يتم تسجيل خلاله أكثر من 2000 حالة.

وسجلت العاصمة اليابانية (طوكيو) 822 إصابة جديدة مع استمرار الارتفاع في الحالات الجديدة في العاصمة.. حسبما ذكرت صحيفة جابان تايمز اليابانية.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات في اليابان جراء الإصابة بفيروس (كورونا) منذ بدء الجائحة إلى ألفين و246 حالة وفاة بعد تسجيل 17 حالة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كورونا حول العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز البحثية الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم ارتفع إلى 185 مليونا و582 ألفا و662 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة- بأن إجمالي الوفيات الناجمة

عن الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و10 آلاف و839 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا من جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33 مليونا و790 ألفا و513 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 606 آلاف و476 حالة .. فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 30 مليونا 752 ألفا 950 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 405 آلاف 939 حالة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.