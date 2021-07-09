الجمعة 09 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مراسم دفن السيدة جيهان السادات بالنصب التذكاري

جنازة جيهان السادات
جنازة جيهان السادات

جنازة جيهان السادات

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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