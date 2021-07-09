مراسم دفن السيدة جيهان السادات بالنصب التذكاري الجمعة 09/يوليو/2021 - 09:50 م 7/9/2021 9:50:56 PM جنازة جيهان السادات شارك طباعة جنازة جيهان السادات 202310828_178685627642279_3430574458184085097_n 211081008_525694441914209_6676433525058544790_n 212102378_4292778230742291_7789027573395175346_n 214025928_4055517117895306_1923885676176206396_n 214373396_2590256317950145_1276696594026537814_n 214433894_4530261526986066_8808650756702624342_n 214472642_776747712999441_1773943892028040082_n 214550153_1711961902338326_1397430634801318157_n 214644519_168048341976144_4007758911203183681_n 214738671_616576079319790_8398849377512026660_n 214759391_243391104328212_4724684117648499469_n 214827800_352158939847362_5784839756936626594_n 214900346_927390188041932_1056930794743656629_n 214988447_536726744186225_783607435768363215_n 215235071_316407790003950_8667201633343177132_n 215427135_401990461201898_6675371060343832004_n 215945644_794467667839359_205433217266835810_n 215945648_171827701531439_3689455664736648726_n 216054740_202254955148557_9132467033557080790_n شارك طباعة