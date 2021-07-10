المدارس تستعد لإمتحانات الثانوية فى أبشواى.. (صور)

انتهت إدارة أبشواي التعليمية بمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتور عصام نعيمي مدىر الإدارة من تجهيز لجان الثانوية العامة والتي استهدفت 7 لجان ما بين نظامي وخدمات ومنازل، والتي ستجرى غدًا السبت.

وأكد مدير الإدارة بأن اليوم الجمعة، قامت حملات نظافة وتعقيم موسعة ووضع سرادق وبوابات تعقيم للمدارس، ورش الشوارع ووضع حواجز حديدية من قبل المرور ومركز شرطة أبشواي لتأمين الطلاب بالتنسيق مع مجلس مدينة أبشواى برئاسة المحاسب مراد مسعود رئيس المركز، لافتًا إلى أن المدارس أصبحت جاهزة لاستقبال الطلاب، وسط تنسيق تام بين أجهزة الدولة لنجاح الامتحانات وتوفير جو من الراحة والهدوء للطلاب.

تأمينات مشددة وتجهيز لمدارس ابشواي

تأمينات مشددة وتجهيز لمدارس ابشواي

تأمينات مشددة وتجهيز لمدارس ابشواي