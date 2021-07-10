السبت 10 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بحضور قيادات مصلحة الضرائب

الضرائب تحتفل بمرور عام على إنشاء أول جروب رسمي للعاملين

احتفال مصلحه الضرائب
احتفال مصلحه الضرائب

ضمن النجاحات التي تحققها مصلحة الضرائب، احتفلت اسره الجروب المعتمد للعاملين بمصلحه الضرائب المصرية بالفائزين في المسابقة الدينية والاحتفال  بمرور عام على إنشاء صفحة الجروب المعتمد للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية.

وقد قام  طارق فرج مدير عام التوعيه والاعلام الضريبي بتسليم جوائز الحفل حضور لفيف من كبار المسئولين بالمصلحه الحاليين والسابقين ومنهم الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس المصلحه السابق و الدكتور ادم عبدالبديع رئيس القطاع القانوني  ومحمد عبد الصمدرئيس قطاع التدريب وعصام فرحات رئيس الاداره المركزيه للشئون الاداريه وغيرهم من المسئولين في و وذلك في احدى البواخر النيليه  بمناسبتين المناسبة  الأولى هى الاحتفال بالفائزين في المسابقة الدينية الأولى على صفحة الجروب المعتمد التي أقيمت في شهر رمضان المبارك ،أما المناسبة الثانية هى  الاحتفال  بمرور عام على إنشاء صفحة الجروب المعتمد للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية على صفحة الفيسبوك ليكون همزه الوصل ذات المصداقيه بين القيادات بالمصلحه والعاملين فيها وما شهده من نجاح كبير وتحقيق لأهدافه التي تم انشائه من اجلها
وقال طارق فرج إن إنشاء الجروب كان حلما ولكن بفضل الله تعالي ودعم  رضا عبد القادر  رئيس مصلحة الضرائب المصرية تحقق هذا الحلم ،وكذلك بفضل دعم قيادات المصلحة  وجهود القائمين على ادارته وإيمان جميع العاملين بالمصلحة على أهميه انشاؤه وأصبح حقيقة وإنجاز هام  يضاف إلى إنجازات مصلحة الضرائب المصرية ويتواكب مع ما تشهده من تطوير وميكنة.

وقال طارق فرج إن إنشاء الجروب كان حلما ولكن بفضل الله تعالي ودعم  رضا عبد القادر  رئيس مصلحة الضرائب المصرية تحقق هذا الحلم ،وكذلك بفضل دعم قيادات المصلحة  وجهود القائمين على ادارته وإيمان جميع العاملين بالمصلحة على أهميه انشاؤه وأصبح حقيقة وإنجاز هام  يضاف إلى إنجازات مصلحة الضرائب المصرية ويتواكب مع ما تشهده من تطوير وميكنة

احتفال مصلحه الضرائب
احتفال مصلحه الضرائب
احتفال مصلحه الضرائب
احتفال مصلحه الضرائب
احتفال مصلحه الضرائب
احتفال مصلحه الضرائب
احتفال مصلحه الضرائب
احتفال مصلحه الضرائب
احتفال مصلحه الضرائب
احتفال مصلحه الضرائب
احتفال مصلحه الضرائب
احتفال مصلحه الضرائب
احتفال مصلحه الضرائب
احتفال مصلحه الضرائب
احتفال مصلحه الضرائب
احتفال مصلحه الضرائب
احتفال مصلحه الضرائب
احتفال مصلحه الضرائب
النيل صفحة المصرية شهر رمضان رمضان على تحقيق مصطفي محمد أدم الله بوك

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