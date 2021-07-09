«المترو»: القطارات تعمل بسرعتها الطبيعية 80 كم ‏اليوم

قال أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق متر والأنفاق، إن الخط الأول والثاني للمترو يعملان بصورة طبيعية بسرعتها ٨٠ كم.

وأوضح "عبد الهادي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن تم خفض السرعة من ٨٠ كم لـ٦٠ كم خلال الفترة الصباحية نظر الارتفاع درجات الحرارة فيتم خفض السرعة حتي لا يتسبب السرعة العالية مع ارتفاع درجات الحرارة في وجود مشاكل فنية فى القطارات.

وأخرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اليوم، قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة باتجاه حلوان بالخط الأول، حيث تحرك في تمام الساعة السادسة وربع صباحا بدلا من الساعة الخامسة وربع صباحا، وهو ما ينتج عنه وصول آخر قطار في تمام الساعة 12 صباح اليوم التالي.

وأوضحت الشركة، أن قطارات المترو في محطة المرج ستبدأ التحرك غدا السبت في موعدها الخامسة وربع صباحا، لافتة إلى أنه يتم التأخير يوم الجمعة فقط لمتابعة أعمال الدائري.

وفي سياق آخر، قال أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث الرسمي للشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق، إن هناك طفرة في الخدمة المقدمة للمواطنين والعمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب، مؤكدا على أن الشركة لديها أكثر من وسيلة للتواصل مع مستخدمي المرفق، ولاستقبال الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات على مدار ساعات التشغيل وبشكل فوري من خلال الخط الساخن 16048، وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتسآب (01221116048) أو على الموقع الرسمي للشركة Cairometro.gov.eg، أو من خلال أبليكيشن الموبايل "مترو القاهرة" باللغتين العربية والإنجليزية، وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأضاف بكير، أنه يتواجد أيضا داخل عدد من محطات المترو بالخطين الأول والثاني والمحطات الرئيسية التبادلية مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، والتي تستقبل كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات الحكومية وليس الشكاوى الخاصة بالمترو فقط، مؤكدا على أن احترام المواطنين والسعي على تقديم أفضل خدمة لهم هو ما تهدف إليه إدارة مترو الأنفاق.

وأكد "متحدث المترو" على أن جميع قيادات الشركة والعاملين بها يتمنون التوفيق والنجاح لجميع أبنائنا من طلبة وطالبات الثانوية العامة.

وقالت مصادر خاصة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن هناك حملات تفتيش على الخطين الأول والثاني للمترو لمنع ظاهرة الباعة الجائلين داخل المحطات، عقب الإمساك بإحدى الباعة الجائلين يتجه من الخط الثاني للمترو للخط الثالث.