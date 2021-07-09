الجمعة 09 يوليو 2021
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الدين لله

رئيس القطاع الدينى بالأوقاف ينعى جيهان السادات: نموذج فريد للمرأة المصرية

جابر طايع
جابر طايع

نعى الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بمزيد من الرضا بقضاء الله، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة.

وقدم طايع خالص العزاء والمواساة للشعب المصري ولأسرة الفقيدة، قائلا: "السيدة جيهان السادات تُعد رمزا وطنيا، فهي التي وقفت إلى جوار زوجها الرئيس الراحل في أشد وأصعب الظروف التي مرت بها البلاد، وهي رمز من رموز الوطنية المصرية التي قدمت نموذجًا فريدًا للمرأة المصرية الوطنية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها".

وتوجه رئيس القطاع الديني بالدعاء للمولى، عز وجل، أن يتغمد السيدة جيهان السادات برحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان "إنَّا لله وإنا إليه راجعون".

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية، ىببالغ الحزن والأسى، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، والذي مثَّل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

وأقيمت جنازة عسكرية للراحلة جيهان السادات، تقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، وأقيمت الجنازة العسكرية للراحلة أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمنطقة المنصة بمدينة نصر، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل.

وشارك في الجنازة العسكرية الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من قيادات القوات المسلحة والوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.

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