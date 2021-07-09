«رجال الأعمال» تؤكد أهمية معالجة ثغرات قانون تفضيل المنتج المحلى

قال المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن قانون تفضيل المنتج المحلي على الأجنبى لم يطبق حتى الآن بالشكل المطلوب والاستفادة منه بشكل كاف.

وأضاف المنزلاوي أن ذلك الأمر أدى إلى مناقشة تلك المعوقات وتقديم الحلول لتنشيط القانون ولتشغيل المصانع المصرية وزيادة إنتاجها، حيث عقدت لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعاً أسفر عنه عدة توصيات حول قانون تفضيل المنتج المحلي على الأجنبى، أبرزها التأكيد على ضرورة معالجة كافة الثغرات الموجودة بالقانون التي تسمح للعاملين بقطاع الاقتصاد غير الرسمى بالحصول على الرخص واستيراد مكونات الإنتاج غير المطابقة للمواصفات التي تؤثر على صورة وجودة المنتج المصري بالخارج، لذا يجب تفعيل دور لجنة ترشيد الاستيراد وكان معمول بها سابقاً، أو اللجوء لزيادة أنواع السلع الواردة من الخارج المدرجة في جدول 7 و 8 بالقرار 46 في سنة 2016 حيث يتم فحص تلك السلع.

وأشارت التوصيات إلى أنه لم يرد ضمن تعريف المنتج الصناعي المصري المنتجات المنتجة في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، حيث تعامل منتجاتها على أنها منتجات مستوردة عند تصديرها من المنطقة الاقتصادية إلى داخل السوق المصري، الأمر الذي يتضرر منه الشركات المنتجة بتلك المنطقة وهو أمر يجب معالجته بالقانون.