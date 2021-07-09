الجمعة 09 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لمن يتقاضى أكثر من 3000 جنيه

الأحد المقبل.. بنك ناصر يبدأ صرف معاشات يوليو لمن تخلف

بنك ناصر
بنك ناصر

يبدأ بنك ناصر الاجتماعي، الأحد المقبل، صرف معاشات من يتقاضى أكثر من 3000 جنيه، ومن تخلف عن إجراءات الصرف بناءً على توجيهات نيفين، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عبر ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والدفع الإلكتروني واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، حيث تم توفير كافة أدوات التعقيم لمنع انتشار فيروس كورونا وحماية العملاء والعاملين بالبنك.

 

وأكد بنك ناصر الاجتماعي، أنه يتم التوسع بشكل ملحوظ فى أنظمة الادخار بما يتناسب مع الاستراتيجية العامة للدولة لتحفيز الادخار وضمان عوائد مناسبة لدعم ذوي الدخول الثابتة، وبما يتناسب مع وضع البنك في السوق المصرفية والمساهمة في دوره في المسئولية المجتمعية، حيث قام البنك مؤخرًا بطرح أوعية ادخارية انفردت بها بالسوق المصرفية ذات عائد تنافسي مميز في ظل التغيرات في أسعار السوق المصرفية المتلاحقة، ومنها شهادة رد الجميل، وشهادة إيد واحدة، وحسابات ولادنا، وحساب بنت الملك، وحسابات حماية، حيث بلغت الأوعية الادخارية للعملاء مبلغ 11.424 مليار جنيه مقابل إجمالي رصيد عن العام السابق مبلغ 8.755 مليار جنيه بمعدل نمو 30%.

 

جدير بالذكر، أن حجم الإيداعات، بالبنك تطورت حيث بلغت 11.4 مليار جنيه بمعدل تطور 30% عن العام السابق بما يشمل 6.89 مليار للأفراد و3.18 مليار للهيئات و1.75 مليار إيداعات حماية اجتماعية، وتضمنت برامج الحماية الاجتماعية بالبنك شهادة رد الجميل وشهادة كلنا إيد واحدة وصندوق عطاء.

أما فيما يتعلق بحجم التمويلات، أكد بنك ناصر الاجتماعي، أن حجم التمويلات الممنوحة للعملاء تطور، حيث بلغ في 31-12-2020 ما قدره 19.60 مليار جنيه مصري بنسبة تطور عن المُحقق في العام الماضي بزيادة قدرها 21%.

التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي فيروس كورونا بنك ناصر الاجتماعي انتشار فيروس كورونا ماكينات الصرف الآلي

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وائل لطفي

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