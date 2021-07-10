صيغة تكبيرات عيد الأضحى وعددها وموعد انتهاءها

يبحث كثيرون عن صيغة تكبيرات عيد الأضحى وعددها، وتستعرض «الدستور» في ذلك التقرير صيغة تكبيرات العيد وعددها.

تكبيرات عيد الأضحى

تكون تكبيرات عيد الأضحى لله عز وجل وتعظيما لله من خلال التكبير والعبادة، ويعد من السنن المشروعة لعيدي الأضحى وعيد الفطر.

وذكر الله سبحانه وتعالى بكتابه الجليل ”واذكروا الله في أيامٍ معدودات”.

الله أكبر الله أكبر

لا إله إلّا الله

والله أكبر

ولله الحمد

صيغة تكبيرات العيد كما ورد عن عبدالله بن مسعود.

تبدأ تكبيرات عيد الأضحى المبارك مع بداية شهر ذو الحجة.

موعد انتهاء تكبيرات عيد الأضحى المبارك

تنتهي تكبيرات عيد الأضحى المبارك في يوم ١٣ من ذي الحجة الذي يوافق آخر يوم في التشريق ويوافق أيضا رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

يذكر أن بعض الفقهاء والمذاهب لم يتفقوا على موعد بدء تكبيرات عيد الأضحى وانتهاءها، وأشارت المالكية إلى أن وقت تكبير صلاة عيد الأضحى تبدأ بعد انتهاء صلاة الظهر يوم العيد، بينما وقت التكبير بعيد الأضحى ينتهي فور انتهاء صلاة الفجر من يوم 13 من ذو الحجة، ويوفق آخر أيام التشريق.

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بينما الحنفية والحنابلة أردفوا أن وقت التكبير بعيد الأضحى يبدأ فور انتهاء صلاة الفجر من يوم عرفة الموافق اليوم التاسع من ذو الحجة، بينما عن انتهاء الوقت المخصص للتكبير فينتهي بعد صلاة العصر بآخر أيام التشريق وبهذا تستمر التكبيرات بعيد الأضحى خمسة أيام لا غير.