نائب التنسيقية يلتقى أهالى قرية الشبراوين بالشرقية للاستماع إلى مشاكلهم

التقى النائب نادر مصطفى، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأهالى قرية الشبراوين مركز ههيا بمحافظة الشرقية لحل مشكلة مسجد الخواطرية وإعادة بناء المسجد على نفقة وزارة الأوقاف، بعد التواصل مع المهندس مجدى ابو عيد مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بالوزارة.

ويواصل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عطاءهم يوما بعد يوم، حيث أنهم يدركون الدور الذى أوكل إليهم وانتخابهم من أجله، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، ووعيهم لقضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى، والاستماع إلى مطالب أهالى دائرتهم والعمل على حلها، وهو ما ظهر جليلا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم.

ويحرص نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على التواصل الدائم مع أهالى دائرتهم للتعرف على مشاكل الأهالى والعمل على حلها، ومن بين هؤلاء النواب النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام عن التنسيقية، الذى لم يمنعه منصبه كوكيل للجنة، أن يؤدى دوره فى التواصل مع أهالى الدائرة.

«تنسيقية الأحزاب» تعد تقريرًا حول إنجازات الدولة في مجالات الطاقة خلال 7 سنوات

وكانت اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعدت تقريرا لرصد إنجازات الدولة في مجالات الطاقة والتعدين خلال 7 سنوات، مشيرة إلي أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي وفائضًا من الكهرباء والغاز.

وقالت التنسيقية في تقريرها، إن مصر عانت قبل ثورة 30 يونيو نقصا حادا في الطاقة، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي يوميا لعدة ساعات لتخفيف الأحمال، بجانب ظهور طوابير أمام مخازن أسطوانات الغاز.

وأضافت : "ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية عقب ثورة 30 يونيو، وضعت الدولة رؤية وحلولا جذرية لمشكلات قطاع الطاقة ما أدى لوجود فائض في إنتاجها، مع تنويع توليدها من المصادر المتجددة والنظيفة، بجانب وضع رؤية مستقبلية لإدارتها".

وأوضحت: "وبنهاية عام 2017 أضاف قطاع الكهرباء أكثر من 16 ألف ميجاوات إلى الشبكة الموحدة، وبدأت الحكومة إبرام الاتفاقيات لتصدير الكهرباء".

وتابعت : "كما أولت الدولة اهتماما كبيرا بالطاقة المتجددة حتى بلغ إجمالى إنتاجها عام 2020 إلى نحو 6000 ميجاوات بما يعادل 11% من إجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية البالغ نحو 55 ألف ميجاوات، وهو ما أدى لانخفاض انبعاثات الكربون بنسبة 1.7%، كذلك نفذت الدولة عدة مشروعات في مجال الطاقة الشمسية كمجمع بنبان ومحطة كوم".

وأكد التقرير أن الدولة حققت نجاحات كبيرة في قطاع البترول والغاز حتى أنه ساهم عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بقيمة 1.4 تريليون جنيه، وحقق فائضاً في الميزان التجاري لأول مرة في ذات العام، كما بلغ إنتاج الغاز الطبيعى إلى نحو 7.8 مليار قدم مكعب يومياً بحلول ديسمبر 2019، بعد تنفيذ 37 مشروعاً في هذا المجال باستثمارات 28 مليار دولار، أبرزها مشروع تنمية حقل ظهر.