الجمعة 09 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب التنسيقية يلتقى أهالى قرية الشبراوين بالشرقية للاستماع إلى مشاكلهم

النائب نادر مصطفي
النائب نادر مصطفي

التقى النائب نادر مصطفى، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأهالى قرية الشبراوين مركز ههيا بمحافظة الشرقية لحل مشكلة مسجد الخواطرية وإعادة بناء المسجد على نفقة وزارة الأوقاف، بعد التواصل مع المهندس مجدى ابو عيد مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بالوزارة.

 

ويواصل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عطاءهم يوما بعد يوم، حيث أنهم يدركون الدور الذى أوكل إليهم وانتخابهم من أجله، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، ووعيهم لقضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى، والاستماع إلى مطالب أهالى دائرتهم والعمل على حلها، وهو ما ظهر جليلا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم.

 

ويحرص نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على التواصل الدائم مع أهالى دائرتهم للتعرف على مشاكل الأهالى والعمل على حلها، ومن بين هؤلاء النواب النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام عن التنسيقية، الذى لم يمنعه منصبه كوكيل للجنة، أن يؤدى دوره فى التواصل مع أهالى الدائرة.

 

«تنسيقية الأحزاب» تعد تقريرًا حول إنجازات الدولة في مجالات الطاقة خلال 7 سنوات

 

وكانت  اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعدت  تقريرا لرصد إنجازات الدولة  في مجالات الطاقة والتعدين خلال 7 سنوات، مشيرة إلي أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي وفائضًا من الكهرباء والغاز. 

 

وقالت التنسيقية في تقريرها، إن مصر عانت قبل ثورة 30 يونيو نقصا حادا في الطاقة، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي يوميا لعدة ساعات لتخفيف الأحمال، بجانب ظهور طوابير أمام مخازن أسطوانات الغاز.

 

وأضافت : "ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية عقب ثورة 30 يونيو، وضعت الدولة رؤية وحلولا جذرية لمشكلات قطاع الطاقة ما أدى لوجود فائض في إنتاجها، مع تنويع توليدها من المصادر المتجددة والنظيفة، بجانب وضع رؤية مستقبلية لإدارتها".

 

وأوضحت: "وبنهاية عام 2017 أضاف قطاع الكهرباء أكثر من 16 ألف ميجاوات إلى الشبكة الموحدة، وبدأت الحكومة إبرام الاتفاقيات لتصدير الكهرباء".

 

وتابعت : "كما أولت الدولة اهتماما كبيرا بالطاقة المتجددة حتى بلغ إجمالى إنتاجها عام 2020 إلى نحو 6000 ميجاوات بما يعادل 11% من إجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية البالغ نحو 55 ألف ميجاوات، وهو ما أدى لانخفاض انبعاثات الكربون بنسبة 1.7%، كذلك نفذت الدولة عدة مشروعات في مجال الطاقة الشمسية كمجمع بنبان ومحطة كوم".

 

وأكد التقرير أن  الدولة حققت نجاحات كبيرة في قطاع البترول والغاز حتى أنه ساهم عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بقيمة 1.4 تريليون جنيه، وحقق فائضاً في الميزان التجاري لأول مرة في ذات العام، كما بلغ إنتاج الغاز الطبيعى إلى نحو 7.8 مليار قدم مكعب يومياً بحلول ديسمبر 2019، بعد تنفيذ 37 مشروعاً في هذا المجال باستثمارات 28 مليار دولار، أبرزها مشروع تنمية حقل ظهر.

النائب نادر مصطفي قريه الشبراوين الشرقية وزارة الأوقاف تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين لجنة الثقافة والإعلام مجلس النواب

رئيس التحرير

وائل لطفي

جيهان السادات.. السيدة التى دفعت ثمن ذكائها

الأكثر قراءة

أول رد من المدير المالى لـ«الزمالك» على ضم رمضان صبحى

الأمن يفحص فيديو سرقة صندوق تبرعات للأيتام من أمام مسجد ببهتيم

بالمجان.. الزمالك يقترب من التعاقد مع نجم منتخب المغرب

مفاجأة.. السفينة الجانحة «إيفرجيفن» لم تغادر مصر

حبس «موكا حجازى» لاتهامها بالتحريض على الفسق

بعد واقعة التزوير بمعرض الكتاب.. «الدستور» تخترق عالم الإصدارات الوهمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جيهان السادات.. امرأة اختارت قدرها

ماجد حبته

القاهرة.. ودبلوماسية السماسرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (الأبوة)

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

صور

مراسم دفن السيدة جيهان السادات بالنصب التذكارى

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

جيهان السادات.. أم الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

بصورة لها داخل حيفا.. السفارة الإسرائيلية تنعى جيهان السادات

سارة شريف تكتب: لا توجد إصابات خاطئة

إسرائيل تفرض عزلًا لأى شخص يدخل إليها اعتبارًا من 16 يوليو