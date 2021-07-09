الجمعة 09 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غلق كلى لشارع محمد نجيب بميدان عرابى فى القاهرة الجديدة

غلق كلي لشارع محمد
غلق كلي لشارع محمد نجيب بميدان عرابي

أصدرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بيانًا حول تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ بعض الأعمال الإنشائية بامتداد شارع محمد نجيب بميدان عرابى «مناطق الرحاب» بالقاهرة الجديدة، الأمر الذي يستلزم غلقًا كليًا لحركة المرور من بعد طريق السويس بحوالى (100 متر) اتجاه ميدان عرابى مع تحويل حركة المركبات للاتجاه الآخر، وتنفيذ فاصل لاتجاهات الحركة واستحداث فتحة بجزيرة المنتصف لإعادة حركة المركبات مرة أخرى ولحين الانتهاء من أعمال التنفيذ لمدة يومين اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا يومى السبت والأحد المقبلين دون تعطيل للحركة المرورية.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنها تقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الادارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية حركة المرور ميدان عرابى مناطق الرحاب القاهرة الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

جيهان السادات.. السيدة التى دفعت ثمن ذكائها

الأكثر قراءة

الأمن يفحص فيديو سرقة صندوق تبرعات للأيتام من أمام مسجد ببهتيم

بالمجان.. الزمالك يقترب من التعاقد مع نجم منتخب المغرب

حبس «موكا حجازى» لاتهامها بالتحريض على الفسق

مفاجأة.. السفينة الجانحة «إيفرجيفن» لم تغادر مصر

وفاة جيهان السادات.. والرئيس السيسى يمنحها «وسام الكمال» ويطلق اسمها على «محور الفردوس»

مفتى الجمهورية يطرح مشروعًا قوميًّا لصكوك الأضاحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جيهان السادات.. امرأة اختارت قدرها

ماجد حبته

القاهرة.. ودبلوماسية السماسرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (الأبوة)

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

صور

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

جيهان السادات.. أم الأبطال

مواطنون يواجهون ارتفاع درجة الحرارة

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: لا توجد إصابات خاطئة

إسرائيل تفرض عزلًا لأى شخص يدخل إليها اعتبارًا من 16 يوليو

قطر تدين الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة ضد الشعب الفلسطينى