غلق كلى لشارع محمد نجيب بميدان عرابى فى القاهرة الجديدة

أصدرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بيانًا حول تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ بعض الأعمال الإنشائية بامتداد شارع محمد نجيب بميدان عرابى «مناطق الرحاب» بالقاهرة الجديدة، الأمر الذي يستلزم غلقًا كليًا لحركة المرور من بعد طريق السويس بحوالى (100 متر) اتجاه ميدان عرابى مع تحويل حركة المركبات للاتجاه الآخر، وتنفيذ فاصل لاتجاهات الحركة واستحداث فتحة بجزيرة المنتصف لإعادة حركة المركبات مرة أخرى ولحين الانتهاء من أعمال التنفيذ لمدة يومين اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا يومى السبت والأحد المقبلين دون تعطيل للحركة المرورية.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنها تقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.