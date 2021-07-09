«الصحة» تؤكد استمرار تلقى المواطنين لقاح «أسترازينيكا»

نفت وزارة الصحة والسكان ما تم نشره بإحدى الصحف بشأن توقف التطعيم بلقاح فيروس كورونا "أسترازينيكا"، مؤكدة استمرار تلقيه بالإضافة إلى اللقاحات الأخرى للجرعتين "الأولى والثانية"، لافتة إلى استمرار إرسال الرسائل النصية للمواطنين لتلقي اللقاحات بالمراكز المخصصة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أنه يتم التوسع في الفئات المستحقة وزيادة أعداد متلقي اللقاح بالتزامن مع الحصول على المزيد من دفعات لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى أن مصر من أوائل الدول في القارة الإفريقية التي بدأت في تصنيع فيروس كورونا محلياً، في ظل محدودية الإنتاج العالمي.

وأكدت الوزارة أن مصر قد حصلت خلال الأسابيع الأخيرة الماضية على أكثر من 2 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا وخضعت للتحاليل اللازمة بهيئة الدواء المصرية، مشيرة إلى ضخ ٦١٠ آلاف جرعة بمراكز اللقاح بداية الأسبوع المقبل، بعد أن تم الانتهاء من تحليلها.

كما أكدت الوزارة أنه من المقرر استقبال كميات من المواد الخام للقاح سينوفاك بنهاية الأسبوع المقبل تكفي لتصنيع 3 ملايين جرعة، بالإضافة إلى استقبال مواد خام تكفي لتصنيع ٤.٦ مليون جرعة بنهاية شهر يوليو الجاري، كما أنه من المقرر أيضاً استقبال عدد كبير من الجرعات من لقاحي "أسترازينيكا" و"فايزر" خلال أيام، حيث سيتم تخصيصها لأغراض السفر.

وأشارت الوزارة إلى إنه جار الانتهاء من تصنيع ٢.٤ مليون جرعة من لقاح سينوفاك محلياً (Vacsera - Sinovac made in Egypt)، ومن المقرر توزيعها بمراكز تلقي اللقاحات بنهاية الشهر الجاري.

وأوضحت الوزارة أنه يتم توفير الجرعتين الأولى والثانية لجميع متلقي اللقاح بالمراكز لضمان حصولهم على الجرعات الكاملة في مواعيدها المحددة، موضحًا أن الموقع الإلكتروني يشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين للحصول على اللقاح.