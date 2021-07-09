الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

محمد الباز: مصر ستلجأ لأى حل للحفاظ على حقها فى الحياة

جريدة الدستور

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، أن اللجوء لمجلس الأمن فكرة مصرية وتراث سياسي مصري، مثلما فعلت قبل حرب أكتوبر ولجأ الرئيس السادات لمجلس الأمن لاستنفاد الوسائل السياسية مع إسرائيل أمام العالم ومن بعدها.

وشدد الدكتور محمد الباز، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار» مساء اليوم، على أن مصر تتعامل بشرف في أزمة سد النهضة، للوصول إلى قرار ملزم مع إثيوبيا والتوصل لحل.

وأوضح أن كلمة السفير سامح شكري كانت أقوى كلمة في مجلس الأمن ومدروسة جيدا، حيث أكد أن مصر ستلجأ لأي حل للحفاظ على حقها في الحياة والحصول على حقوقها المائية.

 

التفاصيل..

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وائل لطفي

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