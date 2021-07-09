الجمعة 09 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال غرب إيران

جهاز رصد الزلزال
جهاز رصد الزلزال

ضرب زلزال بقوة 5 درجات بمقياس ريختر، اليوم الجمعة، مدينة نقدة في محافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران.

وقال سكرتير إدارة الكوارث والطوارئ في بلدة نقدة، محمد حسين لاله بور، في تصريح لوكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، إنه لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بالأرواح جراء الزلزال، وإن فرق الإغاثة والإنقاذ على جهوزية تامة وتتابع تفاصيل الهزة الأرضية التي وقعت في الساعة 21:30 من مساء اليوم الجمعة وعلى عمق 10 كيلومترات.

ووفق الوكالة الإيرانية، أشار لاله بور إلى أن هناك 95 قرية تابعة لبلدة نقدة وأن فرق تقييم الخسائر توجهت إلى هذه المناطق لتفقد الأوضاع والوقوف على التفاصيل.

وأفاد لاله بور بأن جميع قوات الإغاثة في هذه المدينة على أهبة الاستعداد وستقدم الإغاثة اللازمة للمصابين المحتملين إذا لزم الأمر.

هذا وأعقب الزلزال هزة ارتدادية ضربت نقدة بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر.

وتتعرض إيران لزلازل متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية..

زلزال مقياس ريختر محافظة أذربيجان لا خسائر في الأرواح 5درجة

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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