الجمعة 09 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عبير موسي: تونس تشهد أزمة دستورية نتيجة حكم «الإخوان» الإرهابية

عبير موسي
عبير موسي

قالت رئيسة حزب الدستور الحر في تونس، عبير موسي، اليوم الجمعة، إن تونس تشهد أزمة دستورية نتيجة حكم جماعة الإخوان الإرهابية. 

وتابعت موسي- وفق قناة العربية-: "ننتظر قرار من الرئيس التونسي قيس سعيد لمحاسبة جماعة الإخوان"، موضحا أن الأزمة الدستورية تقلق وتهدد وجود الدولة. 

وخلال الأيام الماضية، أكدت عبير موسي، الاثنين الماضي، أن كتلتها في البرلمان “مستمرة في التصدي لمحاولات حركة النهضة الساعية إلى أخونة تونس”.

وقالت عبير موسي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إن حزبها “يدفع ثمن مواقفه التي تتصدى لتغول من حركة النهضة، بزعامة راشد الغنوشي”.

وأضافت أن الحزب الدستوري الحر “يؤدي عملا سياسيا في العمق، لأنه يعرف نوايا الإخوان وما يسعون للوصول إليه”.

وكانت موسي قد تعرضت، مؤخرا، للضرب في مبنى البرلمان، من قبل النائب المستقبل، الصحبي سمارة، على من مرأى من أعضاء مجلس النواب ووزير المرأة.

رئيسة حزب الدستور الحر تونس عبير موسى ازمة دستورية نتيجة حكم الاخوان

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