الجمعة 09 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

بايدن: «اتصالى مع بوتين اليوم جرى بشكل جيد وأنا متفائل»

الرئيس الامريكي جو
الرئيس الامريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الاتصال الذي أجراه، اليوم الجمعة، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، كان جيدا، مشيرا إلى أنه "متفائل" عقب المكالمة.

وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، ردا على سؤال حول الاتصال مع بوتين: "إنه أشار خلال المكالمة مع بوتين إلى أن الولايات المتحدة تتوقع من روسيا أن تتحرك حينما تنفذ من أراضيها هجمات إلكترونية باستخدام برامج الفدية في حال منح واشنطن معلومات كافية لموسكو لاتخاذ الإجراءات المناسبة".

كما تعهد الرئيس الأمريكي خلال المؤتمر بأن تكون هناك تبعات للهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها الولايات المتحدة.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن أجرى، في وقت سابق اليوم، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي، حيث أشادا بالعمل المشترك الذي أدى إلى الاتفاق حول نقل المساعدات إلى سوريا.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان، أن بايدن بحث مع بوتين كذلك "الهجمات المستمرة المنفذة باستخدام برامج الفدية من قبل مجرمين متمركزين في روسيا والتي طالت الولايات المتحدة ودولا أخرى في كل أنحاء العالم".

وأوضح أن بايدن شدد على "ضرورة اتخاذ روسيا إجراءات لمنع أنشطة المجموعات التي تستخدم برامج الفدية وتعمل في الأراضي الروسية"، مؤكدا أنه ملتزم بشكل صارم بمواصلة مكافحة التهديد الأوسع النابع عن برامج الفدية.

كما شدد بايدن على أن "الولايات المتحدة ستتخذ كل الخطوات الضرورية لحماية شعبها وبنيتها التحتية الحيوية في مواجهة هذا التحدي المستمر".

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