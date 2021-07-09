الجمعة 09 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

محمد الباز: لجوء مصر إلى مجلس الأمن عملية فرز للمجتمع الدولى

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة «الدستور»، إن مصر لجأت إلى مجلس الأمن لتحديد مكاسب معينة وهي عملية فرز في المجمتع الدولي، ومعرفة مَنْ يقف في قضيتك العادلة ومَنْ يقف خلف مصالحه وعلاقاته، لمعرفة مَنْ يقف في صف مصر «عن حق»، ومَنْ كان موقفهم سلبيا أو غير متوقع مثل روسيا والصين.

وأضاف الدكتور محمد الباز، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء اليوم: «بيان الاتحاد الأوروبي أكد أن من حق مصر الدفاع عن حقوقها وهو أمر يحسب لها، كما أن أمريكا كان موقفها جيدا».

التفاصيل..

رئيس التحرير

وائل لطفي

جيهان السادات.. السيدة التى دفعت ثمن ذكائها

الأكثر قراءة

حبس «موكا حجازى» لاتهامها بالتحريض على الفسق

بالمجان.. الزمالك يقترب من التعاقد مع نجم منتخب المغرب

مفاجأة.. السفينة الجانحة «إيفرجيفن» لم تغادر مصر

الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك

النيابة تأمر بإيداع موكا حجازى فى دار رعاية وضبط وإحضار شريكها

وفاة جيهان السادات.. والرئيس السيسى يمنحها «وسام الكمال» ويطلق اسمها على «محور الفردوس»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جيهان السادات.. السيدة التى دفعت ثمن ذكائها

ماجد حبته

القاهرة.. ودبلوماسية السماسرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (الأبوة)

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

صور

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

جيهان السادات.. أم الأبطال

مواطنون يواجهون ارتفاع درجة الحرارة

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: لا توجد إصابات خاطئة

إسرائيل تفرض عزلًا لأى شخص يدخل إليها اعتبارًا من 16 يوليو

قطر تدين الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة ضد الشعب الفلسطينى