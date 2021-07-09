الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

محمد الباز: لجوء مصر إلى مجلس الأمن عملية فرز للمجتمع الدولى

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة «الدستور»، إن مصر لجأت إلى مجلس الأمن لتحديد مكاسب معينة وهي عملية فرز في المجمتع الدولي، ومعرفة مَنْ يقف في قضيتك العادلة ومَنْ يقف خلف مصالحه وعلاقاته، لمعرفة مَنْ يقف في صف مصر «عن حق»، ومَنْ كان موقفهم سلبيا أو غير متوقع مثل روسيا والصين.

وأضاف الدكتور محمد الباز، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء اليوم: «بيان الاتحاد الأوروبي أكد أن من حق مصر الدفاع عن حقوقها وهو أمر يحسب لها، كما أن أمريكا كان موقفها جيدا».

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