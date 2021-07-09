رؤساء شركات: قرار عودة السياحة الروسية يدعم صناعة الفنادق

قال المحاسب شريف البنداري رئيس شركة «إيجوث»، إن قرار عودة الطيران العارض الروسي يساهم في دعم صناعة الفنادق بمصر.

وأضاف «البنداري» أن القرار سيعمل على تنشيط السياحة المصرية وأنها تمثل نسبة جيدة للغاية من السياحة الوافدة لمصر.

وأوضح أن صناعة الفنادق تعرضت لأزمة كبيرة بسبب انتشار فيروس كورونا مما ساهم في تراجع إيرادات الفنادق.

وأكد أن الدولة أطلقت عدة مبادرات لتلاشي خسائر كورونا على الاقتصاد المصري.

من جانبها، قالت أماني الترجمان رئيس شركة مصر للسياحة، إن قرار عودة الطيران الروسي العارض يساهم في تنشيط السياحة بمدن الغردقة وشرم الشيخ.

وأضافت أن السياح الروس يفضلون شرم الشيخ والغردقة، حيث تشهد سياحة الشواطئ إقبالا كبيرا من السياحة الروسية، مشيرة إلى أن مصر للسياحة لديها قرية مجاويش في الغردقة وتنفذ حاليا خطة على مستوى رائع للغاية لإعادة الهيكلة.