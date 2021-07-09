إنقاذ 44 مصطافا من الغرق بشواطئ رأس البر

شهدت مدينة رأس البر إقبالا كبيرا من الأهالي حيث تابعت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بدمياط برئاسة اللواء حسين لبيب وإشراف نواب المدينة انتهاء نهار الجمعة على شواطئ المدينة وسط إقبال من المصطافين ورواد الشاطئ وذلك بعد إعادة فتحها للمواطنين وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء ، إذ تم العمل من أول ضوء بتواجد إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ والمعدات البحرية وعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ سيارات إسعاف.

كما تم اليوم الجمعة إنقاذ عدد ٤٤ حالة من الغرق كما تم تسليم عدد ٢٠٣ طفل تائه إلى ذويهم وغادروا جميعًا الشاطئ بكل خير، وذلك مع عمل حملات نظافة مستمرة بطول الشاطئ على مدار اليوم لرفع المخلفات والقمامة أولاً بأول، وكذا متابعة تطبيق الكافيهات على الشاطئ للإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ، يأتي ذلك في إطار جهود الوحدة لتقديم أفضل الخدمات المواطنين.