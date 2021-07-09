الجمعة 09 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أنشطة ثقافية وفنية بالمركز الثقافى في طنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظم المركز الثقافى بطنطا، دورة تدريبية على برنامج adobe photoshop  بنادى تكنولوجيا المعلومات، وذلك استكمالا لأنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة خلال إجازة الصيف.

حيث تقدم للاشتراك فى الدورة ما يقرب من 40 طفل مشترك تم تقسيمهم على 4 مجموعات خلال شهر يوليو الجارى، كما استقبل المركز رواد جدد لفصل الرسم بمركز تنمية المواهب بالمركز الثقافي بطنطا، تدريب الفنانة مريم منير.

حيث تم إقبال على كورس تعلم فنون الرسم للأطفال والشباب ، وكذلك فصل البالية تدريب كابتن عبد الرحمن صلاح وفصل كورال الأطفال والشباب والغناء الشرقى تدريب الدكتور محمد عبد الستار ليستمر التدريب على مدار ثلاث شهور متتالية وتجدد طوال السنة وذلك فى اطار التعاون المشترك بين الهيئة العامة لقصور الثقافة ودار الاوبرا المصرية .
وعلى جانب آخر يستقبل المركز الثقافى بطنطا يوميا عدد كبير من زائرى منفذ بيع الكتب المقام ببهو المركز والذى يضم عناوين كتير لأمهات الكتب وارتفاع فى المبيعات خاصة مجلات وكتب قطر الندى للأطفال وعناوين للروايات والشعر والتاريخ والدراسات النقدية  (السندباد العصرى ، الآباء والبنون ، الحب بعد السبعين ، كتاب تهذيب الألفاظ ، يوميات لهلوب، الأميرة المغرورة، خراط البنات،  عش النبلاء) ، حيث تباع الكتب بأسعار مدعمة من وزارة الثقافة المصرية . تبدأ بـ 1 جنيه، بهدف اتاحه الفرصة امام الجمهور على المنتج الثقافى ووصول الثقافة الى جميع الفئات داخل المجتمع . 
وعلى التوازى يستعد مسرح المركز لاستقبال عروض العرض المسرحى الغنائى الاستعراضى "لهو الملوك " بطولة الفرقة القومية المسرحية بالغربية عن الملك يلهو لفيكتور هوجو ، دراماتورج  د.سيد الامام ، استعراضات رامى جوهر ، تاليف موسيقى وألحان محمد السعيد ، ديكور ملابس  د.حمدى عطية ، أشعار وأغانى الكاتب يسرى حسان ، اخراج أحمد عبد الجليل . العرض يقدم مجانا يوميا ابتداء  من غدا السبت الموافق 10 من يوليو الجارى العرض ، مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية داخل المركز .

أنشطة صيفية فنية وثقافية بالمركز الثقافي بطنطا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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