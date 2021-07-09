من يُداوي قلب «سارة»؟.. العم خطف طفليها وأوهمهما بوفاتها

ثلاث سنوات دون أن ترى «سارة» توأمها محمد وعلي.. آلام الفراق التي زارت قلب الأم قبل نحو 1000 يوم؛ لم تُغادره منذ حينها، فلم تتوقف أقدام ابنة الإسكندرية عن السير بحثًا عن الصغيرين الضائعين بعد أن اختطفهما عمهما، بعد أشهر من انفصال والدتهما عن والدهما الذي غادر البلاد قبل سنوات.

حكاية من حكايات الألم في نهايات الحياة الزوجية، تعيشها ابنة الإسكندرية سارة علي، التي باتت تُجسد جُرحًا كبيرًا من جِراحات اللاتي فقدن فلذات أكبادُهن، ودفعن ثمنًا غاليًا لجبروت أباء حملوا ألقابًا دون معانيها في الأبوة.

قبل 9 سنوات، غُرست البذرة التي أنبتت ألمًا، حينما كانت «سارة» بصحبة أسرتها في رحلة إلى القاهرة.. شاهدها أحدهم، وأعُجِب بها.. «كان زميلًا لأزواج شقيقاتي، وتقدم للزواج مني بعد أسبوع من عودتنا من القاهرة، وتمت خُطبتنا، وظللنا عامًا حتى حدث الزواج في العام مطلع العام 2013» ـ تقول سارة.

حاول زوج المستقبل أن يظهر رائعًا أمام خطيبته وأسرتها طيلة فترة الخطوبة، غير أن «سارة» التمست جانبًا غير طبيعيًا في شخصية الشاب، لكنها شعورها هذا مرّ بين مشاكل تقول إنه «عادية» شهدتها هذه الفترة، وسارت الأمور حتى جمعهما منزلًا واحد.

قناع الملاك الذي ارتداه الخطيب، انتزعه عنه حينما صار زوجًا، فبدأت تظهر للزوجة أشياءً للمرة الأولى في صورة لرجل كما لو كانت لا تعرفه من قبل.. تغيّر كل شئ، لكن بذرتان كانتا تُنبتا في أحشاء سارة، لتُعلنا عن ضيفين جديدين قادمين للدنيا.. التوأم «محمد وعلي» ـ هكذا أطلقوا عليهما بعد أن وضعتهما.

دبّت المشاكل، فلم تعد الزوجة تُطيق أن تقضي يومًا آخر في سجن كانت تظنه قصرًا سعيدًا قبل الزواج، فعادت بطفليها لبيت زوجها في العام 2015، ولم يكونا قد بلغا فِطامهما.. طلبت الطلاق أخيرًا، ومعها غادر أبوهما مصر، ليُتركها مُعلقة.

طيلة ثلاث سنوات قضتها سارة في بيت أبيها ـ الذي غادر عالمنا قبل 6 أشهر ـ كان شقيق زوجها يطلب رؤية ابني شقيقه، لكنها كانت ترفض ألمًا مما تعيشه، لكن أبيها كان يُعاتبها في كل مرة، ليؤكد لها أنها صلة رحم، ولا يقبل أن يكون عرضة للحساب كونه قاطعًا للرحم، فكان يسمح لعمهما برؤيتهما.

سئمت سارة تلك الحياة، فذهبت لأسرة زوجها وطلبت منهم أن يتركها لحالها، وأن يُطلقها على أن تتنازل عن كل حقوقها من زوجها.. «وافقوا، وتم الطلاق.. وفعلت ذلك حتى لا يتأثر الطفلين نفسيًا من خلافاتنا.. وطلقني شقيقه نيابة عنه بعد أن أرسله له توكيلًا لذلك» ـ تقول ابنة الإسكندرية.

سارة وطفليها

بعد الطلاق؛ تركت سارة طفليها ليذهبا بصحبة عمهما لأسرة والدهما ليقضيا يومين هُناك.. تكرر الطلب، لكن هذه المرة كانا في حالة صحية لا تسمح لهما بالذهاب ـ هكذا تقول سارة ـ فأخبرت العم بذلك، لكنه اعتقد أنها لا تُريد ذهابهما.. فجهّز لاختطافهما.

«بعد فترة؛ هاتفني عمهما ليُخبرني أنه يُريد أن يراني أنا والأولاد في منزلهم لأنه اشترى لهما ألعابًا وملابس، يرغب في إعطاؤها لهما.. ذهبت سارة دون أن تعرف أن حدثًا سيُكدر حياتها؛ ينتظرها هُناك.. «احتجزني في المنزل، وكان بصحبة شخص آخر آخذ الطفلين بعيدًا، واستحوذ على حقيبتي وأوراقي، واعتدى عليّ صفعًا ليُجبرني لأوقع على أوراق لا أعلم ما كُتِب فيها.. فعلت ذلك رغمًا عني» ـ تقول سارة.

حررت سارة محضرًا ضده، واتخذت طريقًا قانونيًا لإعادتهما، لكن العم تبخّر واختفى بصحبة طفليها محمد وعلي.. عامان مرا؛ طعما مُرًا على الأم، دون أن تجد الطفلين، حتى بلغا السابعة من عمرهما.. هذا موعد التحاقهما بالمدرسة، ويُمكن العثور عليهما إذا ما كان العم تقدم بملفاتهما لأي مدرسة ـ هكذا أخبرها أحدهم.

بحثت سارة في ملفات المتقدمين للمدارس، حتى وجدت اسميهما في إحداها.. كانت هدية السماء للأم الجريحة على طفليها الضائعين.. شعاع نور أضاء قلبها من جديد ليبعث الأمل في نفسها أن تراهما مُجددًا.. «انتظرت أمام المدرسة فوجدتهما، وكانت هُناك سيارة مُخصصة لتوصيلهما من المنزل إلى المدرسة، وإعادتهما.. انتظرت حتى عرفت أين يقطنان بصحبة العم الخاطف، وكان بصحبتي المحامي الخاص بيّ، وذهبنا لنُبلغ الأجهزة المعنية لتنفيذ الحكم، لكن عند ذهابنا في اليوم التالي؛ وجدنا أن العم علم بقدومنا وهرب بهمها من جديد.. عرفت بعد ذلك أن المُحامي الذي وكلته هو من وشى بموعد حضورنا» ـ تقول الباحثة عن طفليها.

سارة تعيش على أمل اللقاء من جديد

لم ينكسر قلب الأم فقط عند احتراق فرحتها بعد أن كانت على بُعد خطوات من طفليها، لكن الأمل الأكبر حينما أخبرها الجيران بما كان تقوله أسرة الأب عن الطفلين حينا يسألهما أحد عن والدتهما، فيردان بأنها ماتت، وهكذا أوهما الطفلين وصدقا الأمر.. تقول الأم مؤكدة: عُدت إلى المنزل منهارة للغاية، فالأبواب كلها أُغلقت أمامي.

ألغت سارة توكيلها للمحامي الذي تقول إنه خدعها، ووكلت عنها آخر، وحررت محضرًا للعم ووالدته بخطف طفليها، وما زالت تنتظر لقاءً يُداوي قلبها الجريح.. «اشتقت لهم كثيرًا، وأعيش على أمل رؤيتهما.. لا شئ أريده من هذه الحياة سوى أن أعيش لأهتم بهم.. أتمنى أن أُخبرهم أن أمهم لا تزال على قيد الحياة».