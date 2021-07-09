قطر تسجل 144 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بين أفراد المجتمع، و60 حالة بين المسافرين، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 223175 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، إنه تم فحص 18350 حالة خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 2213065 حتى الآن، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 1550.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 598 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 123 شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 221027.

ووفقًا لبيانات برنامج التطعيم في قطر، تم إعطاء 14624 جرعة جديدة من لقاحات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي جرعات اللقاح إلى 3383787 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.

انخفاض معدل الإصابات

وأوضحت وزارة الصحة القطرية أن النتائج الإيجابية للقيود المفروضة الخاصة بجائحة كورونا "كوفيد- 19" وتزايد وتيرة التطعيم ضد الفيروس، أدت إلى خفض معدلات الإصابات اليومية بعدوى كورونا "كوفيد- 19" في دولة قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وذكرت الوزارة أنه رغم انخفاض معدلات الإصابات اليومية، يتعين على الجميع اتخاذ أقصى درجات الحذر، باعتبار أن الموجة الثانية من الجائحة ما زالت قائمة، خاصة مع تفشي اثنتين من السلالات المتحورة من فيروس كورونا "كوفيد- 19" في قطر واللتين تعتبران أشد ضراوة وأسرع انتشارًا.

وأشارت الوزارة القطرية إلى أن المرحلة الثانية من الرفع التدريجي للقيود الاحترازية بدأت يوم الجمعة الموافق 18 يونيو الماضي، وهي جزء من خطة من أربع مراحل من المقرر تنفيذها على مدار الأشهر القادمة.

كما أوضحت أن تاريخ البدء في تطبيق كل مرحلة وفترة سريان مفعولها يعتمد على المؤشرات الخاصة بالجائحة، والتي تعتمد بدورها إلى حد كبير على مدى التزام أفراد الجمهور بالإجراءات الاحترازية الحالية، والقيود المفروضة، والتوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة.

وشددت الوزارة على أنه من المهم خلال الفترة الحالية أن يستمر جميع أفراد المجتمع بمن فيهم الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في ارتداء الكمامات على النحو المُوصى به ومواصلة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.