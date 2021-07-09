الجمعة 09 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لافروف: روسيا مستعدة للتعاون مع الهند بشأن لقاحات كورونا

لافروف
لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن روسيا مستعدة للتعاون مع الهند بشأن شهادات المواطنين الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


وأضاف لافروف - خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره الهندي سوبراهمانيام جيشانكار : "نحن مستعدون لمناقشة إمكانيات تنسيق أعمالنا المتعلقة بالمواطنين الذين تم تطعيمهم، فيما يتعلق بشهادة أولئك الذين تم تطعيمهم، أعتقد بأنه يمكننا التوصل إلى اتفاق هنا، وسيكون بمثابة نموذج للدول الأخرى".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.


وأشاد لافروف بالتعاون بين روسيا والهند في مكافحة فيروس "كورونا"، وشدد على أن البلدين يعارضان تسييس اللقاحات ومحاولات الاسترشاد بالمنافسة غير العادلة، مضيفًا "أنا واثق من أن غالبية الدول تشارك هذا النهج".


من جانبه، أشار الدبلوماسي الهندي إلى أن جائحة (كوفيد -19) ساعدت في إظهار قوة التعاون بين روسيا والهند.. وأضاف أنه من الضروري التوصل إلى تفاهم مشترك حول القضايا الرئيسية المتعلقة بشهادة المواطنين المحصنين من أجل تجنب التمييز عندما يتعلق الأمر بالزيارات المتبادلة.

 

كورونا حول العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز البحثية الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم ارتفع إلى 185 مليونًا و582 ألفًا و662 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة- بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و10 آلاف و839 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررًا من جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33 مليونًا و790 ألفًا و513 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 606 آلاف و476 حالة .. فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 30 مليونًا 752 ألفًا 950 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 405 آلاف 939 حالة.

كورونا حول العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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