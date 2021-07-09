الجمعة 09 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الأدوية الأوروبية» تكشف عن آثار جديدة للقاح فايزر ضد كورونا

لقاح فايزر
لقاح فايزر

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الجمعة، عن آثار جديدة للقاح فايزر المستجد ضد فيروس كورونا. 

وأشارت الوكالة إلى أن لجنة الخبراء التابعة لها خلصت أن اللقاحين المضادين لفيروس كورونا اللذين تنتجهما شركتا "فايزر" و"مودرنا" ربما يكونان مرتبطين بحالات نادرة للغاية من آلام الصدر وحرقة المعدة لدى بعض الأشخاص بعد التطعيم.

فقد أوصت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي في بيان صدر اليوم الجمعة، بإدراج الحالتين (حرقة المعدة والتهاب غشاء التامور) كآثار جانبية على ملصقات اللقاح، إلى جانب تحذير لزيادة الوعي بين العاملين الصحيين والأشخاص الذين يتلقون الجرعات.

واتخذ القرار بناء على مراجعة أكثر من 300 حالة من حالات التهاب الصدر والمعدة من بين أكثر من 190 مليون جرعة من اللقاحين اللذين تم إعطاؤهما في جميع أنحاء أوروبا.

في المقابل، قال مسؤولو الصحة إن فوائد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تفوق بكثير المخاطر الصغيرة للآثار الجانبية.

كما أوصت وكالة الأدوية الأوروبية الأشخاص الذين لديهم تاريخ مع حالة نادرة تتسبب في تسرب من الأوعية الدموية بتجنب اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تصنعه شركة "جونسون آند جونسون".

وفحص خبراء الوكالة ثلاث حالات لمتلازمة تسرب من الشعيرات الدموية لدى الأشخاص الذين تلقوا لقاح "جونسون آند جونسون". وتوفى اثنان بعد وقت قصير من تطعيمهما.

وذكرت الوكالة أيضا أنه يجب الاقرار بالمتلازمة كأثر جانبي جديد لجرعة لقاح "جونسون آند جونسون"، ونصحت بوضع تحذير لزيادة الوعي بين العاملين الصحيين.

 

 

وكالة الأدوية الأوروبية آثار جديدة للقاح فايزر لمستجد كورونا

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