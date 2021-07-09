الجمعة 09 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ولاية كيرلا الهندية تعلن حالة التأهب بعد تسجيل 14 إصابة بـ«زيكا»

البعوض -فيروس زيكا
البعوض -فيروس زيكا

أعلنت السلطات الصحية في مختلف مقاطعات ولاية كيرلا الواقعة جنوبي الهند، اليوم الجمعة، حالة التأهب بعد تسجيل 14 إصابة بفيروس زيكا.

 

فقد أكدت وزيرة شؤون الصحة المحلية، فينا جورج، رصد الإصابات في مقاطعة تريفاندرام بين العاملين في مجال الرعاية الصحية، مضيفة أن الأمطار الموسمية المستمرة حولت المناطق المتضررة إلى "أرضية خصبة للبعوض".

 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مسؤولون أن ولاية كيرالا، اكتشفت أول حالة إصابة بفيروس "زيكا" بها، الذي ينقله البعوض، مؤكدين أن الولاية أطلقت تحذيرات في جميع مقاطعاتها.

 

وأكد مدير الخدمات الصحية بالولاية، في آر راجو، تسجيل إصابة واحدة بـ "زيكا" وقال إن هناك 13 شخصا آخرين يشتبه في إصابتهم.

 

وتعاني الولاية بالفعل من زيادة حالات الإصابة بكوفيد- 19، وهو ما يمثل ما يقرب من ثلث حالات الإصابة اليومية في الهند، والتي وصلت إجمالا إلى 43393 حالة اليوم الجمعة.

 

وكانت الهند سجلت تفشي وباء زيكا في ولاية كوجارات، الواقعة غربي الهند في عامي 2016 و2017.

 

وتشير الأبحاث إلى أن الفيروس الذي يحمله البعوض يؤدي إلى ضمور في الدماغ عند الأطفال وانتشار مرض نادر من الأمراض المتعلقة بالمناعة الذاتية ويسمى متلازمة غيلان باريه.

 

وتم التعرف لأول مرة على فيروس زيكا بين القرود التي تعيش في غابة زيكا في أوغندا في عام 1947.

 

يذكر أن قلة من الناس تموت بسبب زيكا، ويُعتقد أن شخصا من مجموع خمسة أشخاص فقط يتطور لديه المرض. ويمكن أن تشمل أعراضه الحمى، والطفح الجلدي، وآلام المفاصل.

 

الهند فيروس زيكا ارتفاع الاصابات ولاية كيرلا حالة التأهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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