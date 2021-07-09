الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات الجمعة 09/يوليو/2021 - 08:13 م 7/9/2021 8:13:32 PM جنازة جيهان السادات تصوير محمد أسد شارك طباعة جنازة جيهان السادات جنازة جيهان السادات جنازة جيهان السادات جنازة جيهان السادات جنازة جيهان السادات جنازة جيهان السادات جنازة جيهان السادات جنازة جيهان السادات جنازة جيهان السادات جنازة جيهان السادات جنازة جيهان السادات جنازة جيهان السادات جنازة جيهان السادات جنازة جيهان السادات جنازة جيهان السادات جنازة جيهان السادات جنازة جيهان السادات جنازة جيهان السادات جنازة جيهان السادات شارك طباعة