الجمعة 09 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

جنازة جيهان السادات
جنازة جيهان السادات

جنازة جيهان السادات

جنازة جيهان السادات
جنازة جيهان السادات
جنازة جيهان السادات
جنازة جيهان السادات
جنازة جيهان السادات
جنازة جيهان السادات
جنازة جيهان السادات
جنازة جيهان السادات
جنازة جيهان السادات
جنازة جيهان السادات
جنازة جيهان السادات
جنازة جيهان السادات
جنازة جيهان السادات
جنازة جيهان السادات
جنازة جيهان السادات
جنازة جيهان السادات
جنازة جيهان السادات
جنازة جيهان السادات
جنازة جيهان السادات
جنازة جيهان السادات
جنازة جيهان السادات
جنازة جيهان السادات
جنازة جيهان السادات
جنازة جيهان السادات
جنازة جيهان السادات
جنازة جيهان السادات
جنازة جيهان السادات
جنازة جيهان السادات
جنازة جيهان السادات
جنازة جيهان السادات
جنازة جيهان السادات
جنازة جيهان السادات
جنازة جيهان السادات
جنازة جيهان السادات
جنازة جيهان السادات
جنازة جيهان السادات

رئيس التحرير

وائل لطفي

جيهان السادات.. السيدة التى دفعت ثمن ذكائها

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