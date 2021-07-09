توقعات بـ4 مليارات دولار مكاسب عودة السياحة الروسية

تلقى العاملون بالقطاع السياحى قرار عودة السياحة الروسية للمنتجعات المصرية بفرحة غامرة، بعد توقف لمدة ٦ سنوات.

وقال محمد عيد سليمان، الخبير السياحى، إن هذا القرار أتى فى الوقت المناسب، لافتًا إلى التفاؤل الكبير لدى العاملين بالقطاع واستعداد الفنادق والمنتجعات السياحية المصرية لاستقبال السائحين، بتدريب العاملين وإنهاء التجديدات، بجانب تلقيح الجميع ضد فيروس كورونا.

وأضاف «عيد»، لـ«الدستور»، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات ثابتة نحو الحفاظ على القطاع السياحى والعاملين بهِ منذ بداية تفشى الفيروس عالميًا، مشيدًا بقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، رفع نسب الإشغال بالفنادق إلى ٧٠٪، وذلك بعدما أثبتت التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية نزلائها والعاملين بها.

وقال سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إن عودة السياحة الروسية للغردقة باتت قريبة جدًا بعد تصديق الرئيس الروسى على مرسوم باستئناف الرحلات للمدن المصرية مباشرةً، خاصة أن الفنادق بدأت تتلقى بالفعل حجوزات من الشركات الروسية، التى سبق لها العمل فى مصر، ومثنيًا على المفاوضات والجولات السياسية التى أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الرئيس الروسى، ومشيدًا بجهود الحكومة المصرية المبذولة فى إنعاش القطاع السياحى والسعى لاستقطاب وفتح أسواق سياحية جديدة.

وأضاف «جمعة» أن فنادق الغردقة خلال الفترة الحالية تعيش حالة من الانتعاش فى نسب الإشغال من المصريين والأجانب، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع الوعى السياحى وقوة التسويق داخليًا وخارجيًا، لافتًا إلى إعلان فنادق الغردقة عن برامج سياحية وترفيهية أسهمت فى جذب المزيد من الزوار، كما أن خطوة تلقيح العاملين بالقطاع السياحى أسهمت فى دفع وزيادة نسب الإقبال على المنتجعات السياحية، تزامنًا مع خطة الحكومة المصرية بتوفير اللقاح مجانًا للعاملين بالقطاع السياحى والمطارات والموانئ.

من جانبه، قال حسام عسكر، مدير التسويق والمبيعات لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إن المكاسب من وراء عودة رحلات السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية من المتوقع أن تتخطى حاجز الـ٤ مليارات دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن قرار رئيس الوزراء برفع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى ٧٠٪ جاء فى الوقت المناسب، خاصة مع بداية الموسم السياحى الصيفى، واستئناف حركة السياحة الروسية لفنادق الغردقة.