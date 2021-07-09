الجمعة 09 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك

عيد الأضحى المبارك
عيد الأضحى المبارك

أعلنت المحكمة العليا في السعودية، أن وقفة عرفة ستكون 19 يوليو الجارى، وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى في الـ20 من الشهر نفسه، حسبما أفادت قناة "العربية".

وكانت المحكمة العُليا السعودية، قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ.

كما دعت المحكمة العُليا في السعودية ممّن يرى الهلال بالعين المجرَّدة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

جيهان السادات.. السيدة التى دفعت ثمن ذكائها

الأكثر قراءة

بالمجان.. الزمالك يقترب من التعاقد مع نجم منتخب المغرب

حبس «موكا حجازى» لاتهامها بالتحريض على الفسق

مفاجأة.. السفينة الجانحة «إيفرجيفن» لم تغادر مصر

الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك

وفاة جيهان السادات.. والرئيس السيسى يمنحها «وسام الكمال» ويطلق اسمها على «محور الفردوس»

النيابة تأمر بإيداع موكا حجازى فى دار رعاية وضبط وإحضار شريكها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جيهان السادات.. السيدة التى دفعت ثمن ذكائها

ماجد حبته

القاهرة.. ودبلوماسية السماسرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (الأبوة)

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

صور

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

جيهان السادات.. أم الأبطال

مواطنون يواجهون ارتفاع درجة الحرارة

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: لا توجد إصابات خاطئة

إسرائيل تفرض عزلًا لأى شخص يدخل إليها اعتبارًا من 16 يوليو

قطر تدين الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة ضد الشعب الفلسطينى