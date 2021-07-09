الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«حكاية سناء».. قصة حياة سناء جميل في كتاب جديد

قصة حياة سناء جميل
قصة حياة سناء جميل في كتاب جديد

صدر حديثًا عن بيت الياسمين كتاب بعنوان “حكاية سناء” الذي يتناول حكاية ثريا عطا الله يوسف أو سناء جميل للمخرجة روجينا بسالي، في 288 صفحة تتناول روجينا بسالي قصة حياة الفنانة سناء جميل من الميلاد حتى الوفاة. إضافة إلى مجموعة من الصور النادرة، جاءت فصول الكتاب كالآتي:-

مـا قــبــل الـحـكــايـة
 

1 – الـحـــكايـــة الأولـــى.. للــوجــع بـــدايـــة
وفـــي المـــدرســـة الــداخــلــيــة
هـــنــاك حــكـــايـــة
الـحـكــايـة الفــارقـــة
ليــلــة حــريـــق الــقـــلـــب
حــكـــايــة الـــشــقـــاء مــن رحــــم الـــمـــعـــانـاة
اســــمــي.. ســـــنـــاء
بــدايــة.. بـــلا نـــهــايـــة
ســــنــــاء.. مــن الــذي ورطــــك؟!
 

2 – الــزواج الأول.. وفــشـــل الــتــجربة!
عــلــى عـــهـــد الـــمــــحـــبــة
 

3 – خــيـــبـــة الأمــل
اكتئاب مـا بــعــد الــولادة
جــــرح.. يـــتـــولـــد من جـــديــــد
غزو المسرح الفرنسي
 

4 – الفنان.. القيمة والمسؤولية
الحكاية الأخيرة الاستسلام
ما بعد الـحكايـة.. النهاية
الملاحق والوثائق والصور
سناء.. في عيون المحبين!
قــائــمـة أعــمـال ســنــاء جــمــيــل

 

خلف قصة النجاح العظيمة التي حققتها سناء جميل تحدٍّ كبير وصمود، إرادة وتصميم لتطويع عقبات كثيرة، قصة طويلة وحكايات مثيرة كونت نموذجًا أصيلًا لا يشبه أحدًا، لم يخلف سوى إعجاب مختلط بالدهشة، وحتى تكتمل الصورة لا بد أن تُروَى الحكاية من البداية.

 

هنا رحلة كبيرة قطعتها المخرجة روجينا بسالي في البحث والتمحيص عن أدق التفاصيل التي تخص الفنانة الجميلة سناء جميل، ساعات وساعات بين دار الكتب والأرشيف الصحفي والمواد الفيلمية، جمعت لنا بين دفتي هذا الكتاب سيرة نادرة من أروع ما يكون، كانت بطلتها ثريا يوسف عطا الله أو سناء جميل، بدأته بتحدٍ كبير، وعناد لم يكن له مثيل، وانتهت بنموذج صادق حتى النخاع وصل إلى قلوب الملايين. كيف كانت بدايتها مفارقة بحريق القاهرة؟!، وكيف سارت بين العقابات! وأيضًا كيف انتهت؟ هذا ما يجيب عنه الكتاب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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