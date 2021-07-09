سارة شريف تكتب: لا توجد إصابات خاطئة

هؤلاء بمناسبة ودون مناسبة يذكروننا بأنهم مميزون، وأنهم يفعلون الأشياء الدقيقة بنجاح لافت، رسائل وخطابات وملاحظات وتقارير تتحدث عن التكنولوجيا العسكرية المثيرة، والهايتك الذى لا مثيل له، والتقنيات التى يتم تحديثها كل بضع دقائق، إما نصدق أو لا، وإذا اخترنا أن نصدق فستكون هناك مراجعة وسؤال بحاجة لإجابة: كيف بعد كل هذه الدقة، يخطئ جنود الجيش الإسرائيلى فى التصويب؟ ويطلقون النار على أهداف لم تكن أهدافًا؟

لا يمكن أن نكتفى بعد كل خطأ، بالرد المختصر بأن «كان هناك خطأ»، وأن «أشياء كهذه يمكن أن تحدث».

لدىّ أرشيف، هذه التصريحات حرفيًا سمعتها بعد كل حادثة، أنتم من بعتوا لنا أن تقنيات الليزر التى خلقت خصيصًا فى معاملكم تصوب نحو الهدف بدقة ولا تخطئ أبدًا.

تتذكرون إياد الحلاق؟، الشاب الفلسطينى من ذوى الاحتياجات الخاصة الذى أطلق جندى إسرائيلى النار عليه، رغم أنه لم يشكل أى خطر على حياته، وقتها قالوا: «أشياء كهذه يمكن أن تحدث».

فى الأيام الأخيرة، أثناء قمع الاحتجاجات الفلسطينية ضد اقتحام مستوطنة أفيتار، وأراضى قرية بيتا وقرية قبلان وقرية يتما، قُتل ٤ فلسطينيين فى ٤ أيام منفصلة من المظاهرات، وأصيب عشرات آخرون بالرصاص الحى، الجنود لم يكونوا ليطلقوا النار كى يقتلوا أو يصيبوا دون موافقة مسبقة من قادتهم.

بحسب بيانات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، فإن ٣ من حوادث القتل تبين أن من أطلق عليهم النار لم يشكلوا خطرًا على حياة الجنود أو على المستوطنين المسلحين بجوارهم، أما الرابع فأحمد بنى شمسة، وهو الطالب فى الثانوية تم الادعاء بأنه ركض نحو أحد الجنود وألقى عليه جسمًا انفجر، «المشتبه فيه بأنه عبوة»، ولم يتم نشر هوية الجسم المتفجر، هل هو مفرقعات أم زجاجة حارقة أم عبوة من إنتاج محلى، ما هى المسافة بين الجندى وبينه؟ وهل كان يشكل خطرًا فعلًا إلى حد قتله؟ ألا تكفى رصاصة فى ساقه؟

المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلى علق بشكل مقتضب على الحوادث قائلًا: إن هذا لم يحدث بصورة متعمدة، وهى الصيغة الموازية لـ«أشياء كهذه يمكن أن تحدث».

كيف لم يحدث بصورة مُتعمدة؟ هذا سؤال إلى أفيف كوخافى رئيس الأركان، وهو صاحب خبرة كبيرة، وصاحب نقلة نوعية فى العمليات.

الجنود متمكنون بشكل جيد من السلاح والذخيرة الموجودة بحوزتهم، تدربوا جيدًا على التصويب، يعرفون متى يجب الإطلاق، ومتى يجب وقف إطلاق النار، وكيف يتم استخدام سلاح قاتل، وكيف يتم تحويل السلاح غير القاتل إلى سلاح خطير، يعرفون أين يصوبون ليقتلوا وأين يصوبون ليحيدوا، وأين يجب عليهم ألا يطلقوا النار.

إذا كان هناك خطأ فى التقدير والتصويب، فإن هناك خطأ فى المنظومة والتكنولوجيا خاصتها، وإذا كان ما حدث قد حدث بصورة متعمدة، هنا تكون الأزمة أكبر، أنه تم إطلاق النار دون أن تكون هناك ضرورة أمنية.

عليكم أن تختاروا: هل نتهم الهايتك.. أم الجيش الذى يسمى نفسه الجيش الأكثر أخلاقية فى العالم؟

قبل أسابيع، كنا على موعد آخر من إحدى المفارقات اللطيفة، فقد قرر الجيش الإسرائيلى التوقف عن نشاط «مسح البيوت» فى الضفة الغربية، وأصدر قائد المنطقة العسكرية الوسطى اللواء تامير يدعى، أوامر إلى قوات الجيش بوقف المداهمات الليلية لبيوت الفلسطينيين لأغراض استخباراتية، وذلك بعد أن ادعوا فى الجيش أن هناك «تطويرًا للأدوات العملية والتكنولوجية»، التى يمكنها تنفيذ مثل هذه المهمات دون الحاجة إلى اقتحام البيوت.

هذه المداهمات، كان يقتحم فيها الجنود بيوت فلسطينيين فى الليل وفى الفجر من دون أمر ومن دون معلومات استخبارية تشير إلى وجود اشتباه بتورط سكانها فى عمليات، وأثناء الاقتحام يطلب من الجنود توثيق البيت وسكانه عن طريق الرسم وأحيانًا التصوير وجمع المعلومات عن السكان وتفاصيل شخصية عنهم أيضًا، ثم تجمع المعلومات عن كل بيوت القرية ويتم توزيعها داخل الكتيبة.

حسنًا، تم إلغاء الإجراء لأن التكنولوجيا يمكنها أن تحل محل مداهمة الجنود، بربط بسيط بين الواقعتين، سنجد أن التكنولوجيا التى بإمكانها أن تعرف من داخل البيوت وتصورهم وترسم خرائط واضحة لهم، سيكون سهلًا عليها أن تحدد المشتبه بهم والمسلحين فى التظاهرات. لا تقولوا إن هناك خطأ فى التصويب، مع الجيش الإسرائيلى لا توجد إصابات خاطئة.