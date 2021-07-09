وكيل «تعليم أسيوط» يتابع الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

أكد محمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، انتهاء كافة التحضيرات لإنجاز امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى للعام 2020-2021 والتى ستبدأ يوم الأحد المقبل، فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر لجميع اللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حماية للطلاب وللعاملين بالمدارس تنفيذاً للتعليمات الوزارية الواردة فى هذا الشأن.



جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده وكيل الوزارة اليوم الجمعة برؤساء لجان إمتحان الثانوية العامة وذلك بقاعة الاجتماعات بمدرسة خديجة يوسف الثانوية للبنات بأسيوط بحضور محمد إبراهيم دسوقى وكيل المديرية وعبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام وذلك لمناقشة آليات العمل والاستعداد لعقد ‏امتحانات الثانوية العامة للعام 2020-2021.



وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة وتوفير سبل الراحة للطلبة في كل لجنة من لجان الامتحانات, واتباع التوجيهات المتعلقة بالإجراءات الصحية الوقائية الخاصة بفيروس “كورونا”.



وأكد وكيل الوزارة على دخول الطلاب والعاملين والملاحظين اللجان بالكمامات واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمرافقين والملاحظين والطلاب وتوفر جميع الخدمات والامكانات أمام رؤساء اللجان والمراقبين ومقدرى الدرجات لممارسة عملهم.



وذكر وكيل الوزارة أنه يسمح للطالب باصطحاب الكتاب المدرسى داخل اللجنة الإمتحان دون آية إضافات ورقية أو ملازم ولكن يسمح بتعليقات الطالب المدونة عليه مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته بعدم التردد فى الرجوع إليه فى أى مشكلة قد تطرأ أثناء عملية الامتحانات فور ظهورها للعمل على حلها مشددا على منع دخول أى شخص لمقار لجان الامتحان.



وفى سياق متصل؛ أشار محمد إبراهيم الدسوقى وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط، إلى أنه جرى توقيع عدة بروتوكولات بين "الصحة والتموين ومديرية الأمن والكهرباء والمستشار العسكري" استعدادًا لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي وتوفير كافة الخدمات بمقار لجنة النظام والمراقبة ومركز توزيع الأسئلة لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية برئاسته وغرفة عمليات المحافظة لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بأعمال الامتحانات.



وأكد وكيل المديرية على جاهزية جميع اللجان للامتحانات من ناحية البنية التكنولوجية مشددًا على ضرورة توزيع الكمامات علي الطلاب قبل دخول اللجان وتعقيمهم بالكحول وتسليمهم أكياس الجل المعقم وأغطية الأحذية ومرورهم ببوابات التعقيم قبل دخول اللجان والكشف عليهم بواسطة جهاز الكشف عن المعادن ومنع دخول أجهزة المحمول إلى اللجان.



وأشار عبدالناصر حامد مدير عام التعليم العام إلى الإنتهاء من تجهيز مقار اللجان والبالغ عددها( 98 لجنة 69لجنة إلكترونى ,و29لجنة ورقى ) منها لجنة المتفوقين ولجنة السجن موزعة على مختلف الإدارات التعليمية فضلا عن تجهيز إستراحات لرؤساء اللجان وتشمل 3 استراحات بمدينة أسيوط و2استراحة بكل إدارة تعليمية إحداهما سيدات والأخرى رجال كما جرى الانتهاء من أعداد وتجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة للثانوية العامة فضلًا عن تجهيز مقرات تقدير الدرجات وفرشهم وتعقيمهم.



وأضاف مدير عام التعليم العام أنه جرى تعقيم وتطهير وتركيب بوابات تعقيم بكافة اللجان والمقرات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتوفير كافة سبل الأمن والهدوء للطلاب الذين سيؤدون الامتحانات بجميع لجان الثانوية العامة.



كما تم خلال الاجتماع بحث مختلف القضايا والإجراءات المرتبطة بامتحانات الثانوية العامة حيث تم مناقشة آليات الإعداد ومهام العاملين والمراقبين والإداريين وآليات تنظيم سير الامتحانات.

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