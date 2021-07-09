الجمعة 09 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلينكن يشيد بدور الكويت فى حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة

بلينكن
بلينكن

تلقى وزير الخارجية الكويتي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اتصالًا هاتفيًا بعد ظهر اليوم الجمعة، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، حيث أشاد خلاله الوزير بلينكن بدور دولة الكويت المحوري والهام إقليميًا ودوليًا في حفظ واستتباب ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، في بيانٍ لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، استذكر الوزيران ببالغ التقدير الذكرى الستين لمسيرة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والذكرى الثلاثين لتحرير دولة الكويت، والتأكيد على استراتيجية هذه العلاقات الوطيدة والعزم المشترك على تعزيزها في كافة مجالات التعاون الحيوية من خلال برامج عمل وخطط مدروسة للخمس سنوات القادمة تشمل مختلف القطاعات بما يحقق التطلعات المنشودة. 

وفي وقتٍ سابق، وجهت الكويت رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة عيد استقلالها الـ245، الذي يوافق الرابع من يوليو الجاري.

وذكر مجلس الوزراء الكويتي، في بيانٍ له عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "بمناسبة الذكرى (245) لإعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، عبّر مجلس الوزراء عن خالص التهاني للولايات المتحدة الأمريكية رئيسًا وحكومةً وشعبًا، مؤكدًا عمق العلاقات الطيبة والتاريخية القائمة بين البلدين وشعبيهما الصديقين".

وفي أواخر يونيو الماضي، قرر مجلس الوزراء الكويتي السماح بتسيير رحلات طيران مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول أوروبية اعتبارًا من الأول من يوليو الجاري، وذلك بعد عدة شهور من التوقف في إطار إجراءات اتخذتها السلطات الكويتية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأوضح مجلس الوزراء الكويتي، في بيانٍ سابق، أن الدول التي سيسمح بتسيير رحلات جوية مباشرة منها هي البوسنة والهرسك وبريطانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأميركية وهولندا وإيطاليا والنمسا وفرنسا وقرغيزستان وألمانيا واليونان وسويسرا.

بلينكن وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح الكويت الولايات المتحدة

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