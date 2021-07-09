بريطانيا: لا نعترف بتقدير الاتحاد الأوروبي لتكلفة الانفصال

أعلنت بريطانيا، أنها لا تعترف بتقدير صادر عن الاتحاد الأوروبي للتكلفة الشاملة لتسوية خروجها من التكتل، وإنها تعتقد أن إجمالي التكلفة ما زال ضمن التوقعات الأصلية للحكومة البريطانية.

وأبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاق الانفصال، الذي تواصل بريطانيا بموجبه المساهمة في ميزانية التكتل بما يماثل تعهدات قدمتها خلال عضويتها.

وقال الاتحاد الأوروبي أمس الخميس، إن بريطانيا مدينة له بسداد 47.5 مليار يورو (40.77 مليار جنيه إسترليني)، في تسوية مالية لما بعد انفصالها عن الاتحاد.

ووفق ما نقلته وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، رد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تصريح قائلا: "لا نعترف بذلك الرقم...إنه تقدير صادر عن الاتحاد الأوروبي لأغراض المحاسبة الداخلية الخاصة به، فعلى سبيل المثال، فهو لا يعكس جميع الأموال المستحقة للمملكة المتحدة، مما يقلص المبلغ الذي ندفعه".

ويرفض الاتحاد الأوروبي توصيف بريطانيا للأرقام الواردة في تقرير ميزاني.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: "الرقم هو47.5 مليار يورو، وهو الذي ستسدده المملكة المتحدة لميزانية الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات القادمة".

وأضاف: "جميع الحسابات أُجريت بما يتماشى مع بنود اتفاقية الانسحاب، التقرير نهائي".

وقالت بريطانيا إن تقديرها للتكلفة ما زال ضمن النطاق الرئيسي الذي حددته في السابق بين 35 إلى 39 مليار جنيه إسترليني.

وغادرت المملكة المتحدة الاتحاد رسميا في نهاية عام 2020، وذلك بعد 5 سنوات على استفتاء أيد فيه البريطانيون ذلك المسعى.

وفي مطلع يناير 2021م، توقفت بريطانيا عن تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي، وبدأت في المقابل تطبيق إجراءات جديدة على أصعدة السفر، والتجارة، والهجرة، والتعاون الأمني.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده أصبحت تمتلك "حريتها في يديها، ويجب أن تستفيد منها إلى أقصى حد".