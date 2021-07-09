«الرعاية الصحية» تستعرض إنجازاتها الأسبوعية عبر نشرة «رعاية نيوز»

إنجازات هيئة الرعاية الصحية الأسبوعية بالفيديو داخل نشرة «رعاية نيوز»

«رعاية نيوز» تعرض اجتماع اللجنة العليا للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة

«رعاية نيوز» : حملة (التطعيم أمان) تبث مجموعة رسائل للتوعية بأهمية الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا "كوفيد19" في الوقاية من الإصابة بالفيروس

«رعاية نيوز» : تعرض حصاد النصف الأول من العام داخل مجمع الإسماعيلية الطبي ونجاح أول جراحات بتقنيات محدثة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد والأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إصدارها دوريتها الإخبارية الأسبوعية، تحت عنوان «رعاية نيوز»، وتعبر النشرة عن أنشطة الهيئة وفعالياتها على المستويين الدولي والمحلى، وكذلك إنجازات إدارتها وفروعها ومنشآتها الصحية بمختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك خلال الفترة من 3 وحتى 8 يوليو 2021.

واستهلت النشرة بمشاركة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في اجتماع اللجنة العليا للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، بحضور اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

وتابعت «رعاية نيوز» استعراض حصاد النصف الأول من العام الجاري 2021، داخل مجمع طبي الإسماعيلية، في الفترة من تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي المنظومة به في 16فبراير وحتى نهاية يونيو، مشيرة إلى إجراء 20.000 فحص أشعة وعملية جراحية متقدمة وذات مهارة، داخل مجمع الإسماعيلية الطبي خلال هذه الفترة، وعرضت النشرة بدء الهيئة العامة للرعاية الصحية تطبيق منظومة الخدمات الفندقية بمستشفياتها بمحافظة الأقصر، وذلك بهدف تقديم أعلى مستوى يراعي التفوق والتميز على المستويين الإكلينيكي والخدمي بما يحقق رضاء المنتفعين.

فيما استعرضت النشرة التي بثتها الهيئة العامة للرعاية الصحية عبر صفحتها على فيسبوك عبر الرابط https://www.facebook.com/106553301075947/posts/337847264613215/ نجاح أول جراحة قلب عالية الدقة لإصلاح الصمام الأورطي، بدلًا من استبداله بصمام معدني وذلك بتقنية دايفيد (David repair )، داخل مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد الحاصلة على الاعتماد بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية كأول مستشفى من القطاعين الحكومي والخاص حاصل على الاعتماد وفقًا للمعايير الدولية "الإسكوا"، إضافة إلى نجاح المؤتمر العلمي التعليمي عن استخدام منظار البطن في جراحات المسالك البولية ببورسعيد، بحضور عدد من الأطباء بمحافظات القنال والمحافظات المجاورة.

فيما استكملت الهيئة الإنجازات الأسبوعية، بإطلاق الحملة التوعوية «التطعيم أمان»، والتي يتم نشر رسائلها عبر الصفحة الرسمية للهيئة العامة للرعاية الصحية على فيسبوك، يبث خلالها مجموعة رسائل للتوعية بأهمية الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا "كوفيد 19" في الوقاية من الإصابة بالفيروس، وخاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وبداخل «رعاية نيوز» أيضًا، الهيئة العامة للرعاية الصحية تكرم الخمسة الأوائل المتميزين في الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي المتقدم لإدارة سلاسل الإمداد (Supply chain Management)، لتدريب العاملين بإدارات الإمداد في الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بمختلف المحافظات على أحدث نظم إدارة سلاسل الإمداد وتكنولوجيا إدارة المخزون السلعي.

فيما تناولت النشرة نجاح البرنامج التدريبي للعاملين بالوظائف القيادية والإشرافية الذي أطلقته الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، حول نظم التحول الرقمي، واستعرضت أيضًا نجاح أول عملية علاج الصمام الأورطي بتقنية CERAB داخل مستشفى طيبة التخصصي في الأقصر.

واختتمت «رعاية نيوز»، بلقاء الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، للتعريف بالإنجاز الكبير لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتنظيم لقاءات شعبية مع مواطني محافظة الأقصر لزيادة الوعي بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، باعتبار الأقصر هي مسقط رأس الإمام الأكبر.

جدير بالذكر أن «رعاية نيوز» نشرة إخبارية دورية تصدر بشكل أسبوعي عن إنجازات وفعاليات الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة فى توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وبأعلى معايير الجودة العالمية للمواطن المصري، وذلك إيمانًا منها بضرورة توفير ونشر الحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية لإبراز أهم الإنجازات والخدمات الصحية المتوفرة التي تهم المواطنين للانتفاع بها.

وكذلك دحض الشائعات فى حال ظهورها والتي قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأي العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة فى المجال الصحي الذى يعد أهم المجالات التي تمس حياة المواطن المصري وسلامته وصحته.